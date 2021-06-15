Çöken yolda 22 metrelik çukur

Sivas’ta dün akşam saatlerinde yol üzerinde meydana gelen göçüğün derinliği gün ağırınca ortaya çıktı. 10 metre çapında 22 metrelik göçüğü kapatmak için çalışma başlatıldı.

İHA 15.06.2021 - 11:06

Çöken yolda 22 metrelik çukur - 1
Sivas'ta dün akşam saatlerinde Dedebalı Mahallesi Dedebalı Caddesi'nde Aksu deresi üzerinde yapılması planlanan köprü için gerçekleştirilen sondaj çalışmaları sırasında göçük meydana geldi.
Çöken yolda 22 metrelik çukur - 2
Yol üzerinde oluşan, 10 metre çapında 22 metre derinlikteki göçük mahallede korkuya neden oldu. Ekipler çukurun büyüme ihtimaline karşı çevrede güvenlik önlemi aldı. Göçüğü derinliği gün ağırınca ortaya çıktı.
Çöken yolda 22 metrelik çukur - 3
Metrelerce derinlikte göçük drone ile havdan da görüntülendi. Belediye ekipleri göçüğü kapatmak için çalışma başlattı.
Çöken yolda 22 metrelik çukur - 4
Mahalle Muhtarı Muhabbet Olgaç,  köprü inşaatının başladığı günlerde de, zeminin altının oyuk olduğunun kendilerine anlatıldığını belirterek, “Yavaş yavaş çökme oldu. Gece saat 2’ye kadar da buradaydık.” dedi. Olgaç, ekiplerin çalışmasının sürdüğünü, can kaybı yaşanmadığını söyledi. Muhtarın verdiği bilgiye göre, topraktaki oyuk kısa sürede doldurulacak.
Çöken yolda 22 metrelik çukur - 5
Çöken yolda 22 metrelik çukur - 6
Çöken yolda 22 metrelik çukur - 7

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