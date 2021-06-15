Çöken yolda 22 metrelik çukur

Sivas'ta dün akşam saatlerinde Dedebalı Mahallesi Dedebalı Caddesi'nde Aksu deresi üzerinde yapılması planlanan köprü için gerçekleştirilen sondaj çalışmaları sırasında göçük meydana geldi.

Yol üzerinde oluşan, 10 metre çapında 22 metre derinlikteki göçük mahallede korkuya neden oldu. Ekipler çukurun büyüme ihtimaline karşı çevrede güvenlik önlemi aldı. Göçüğü derinliği gün ağırınca ortaya çıktı.

Metrelerce derinlikte göçük drone ile havdan da görüntülendi. Belediye ekipleri göçüğü kapatmak için çalışma başlattı.

Mahalle Muhtarı Muhabbet Olgaç, köprü inşaatının başladığı günlerde de, zeminin altının oyuk olduğunun kendilerine anlatıldığını belirterek, “Yavaş yavaş çökme oldu. Gece saat 2’ye kadar da buradaydık.” dedi. Olgaç, ekiplerin çalışmasının sürdüğünü, can kaybı yaşanmadığını söyledi. Muhtarın verdiği bilgiye göre, topraktaki oyuk kısa sürede doldurulacak.