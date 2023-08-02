Çöl sıcakları başlıyor: Sıcaklıklar 40 derecenin üstüne çıkacak

Her yıl ağustos ayının ilk günlerine denk gelen çöl sıcakları başlıyor. Yaz mevsiminin en sıcak günlerinin yaşanacağı eyyam-ı bahurun, Türkiye'nin güney ve batı bölgelerinde etkisini göstermesi bekleniyor. Pek çok kentte sıcaklık 40 derecenin üzerine çıkacak. Vatandaşlardan 11.00 ile 16.00 saatleri arasında güneş çarpmasına karşı tedbirli olmaları istendi.

Çöl sıcakları başlıyor: Sıcaklıklar 40 derecenin üstüne çıkacak - 1

Yerini "çöl sıcakları", "cehennem sıcakları" ve "Afrika sıcakları" gibi terimlere de bırakan eyyam-ı bahurun, Türkiye'nin güney ve batı bölgelerinde etkisini göstermesi bekleniyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Çöl sıcakları başlıyor: Sıcaklıklar 40 derecenin üstüne çıkacak - 2

Özellikle iç bölgelerde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece, Ege kıyılarında, Akdeniz kıyılarında ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde de mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği bekleniyor.

Sıcak hava dalgası hafta başına kadar yurt genelinde etkisini devam ettirecek.

Çöl sıcakları başlıyor: Sıcaklıklar 40 derecenin üstüne çıkacak - 3

ANKARA'DA SICAKLIK 39 DERECEYE ÇIKACAK

3 büyük ilde ise bu hafta yağış görünmüyor. Hava açık ve güneşli olacak.

Ankara’da sıcaklık 34-35 derece civarında olacak. Hafta sonunda doğru sıcaklığın 39 dereceye kadar çıkması tahmin ediliyor.

İzmir’de sıcaklık 36-37 dereceye çıkıyor, İstanbul’da da 34 derece civarında hava sıcaklığı bekleniyor.

Çöl sıcakları başlıyor: Sıcaklıklar 40 derecenin üstüne çıkacak - 4

ANKARA VALİLİĞİ'NDEN SICAK UYARISI

Ankara Valiliği de vatandaşlara sıcak hava uyarısı yaptı:

"Sıcak hava dalgası nedeniyle kronik rahatsızlığı olanların, yaşlıların ve çocukların, 1- 6 Ağustos 2023 tarihleri süresince günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."

Çöl sıcakları başlıyor: Sıcaklıklar 40 derecenin üstüne çıkacak - 5

2 AĞUSTOS ÇARŞAMBA GÜNÜ HAVA DURUMU

Çöl sıcakları başlıyor: Sıcaklıklar 40 derecenin üstüne çıkacak - 6

3 AĞUSTOS PERŞEMBE GÜNÜ HAVA DURUMU

Çöl sıcakları başlıyor: Sıcaklıklar 40 derecenin üstüne çıkacak - 7

4 AĞUSTOS CUMA GÜNÜ HAVA DURUMU

Çöl sıcakları başlıyor: Sıcaklıklar 40 derecenin üstüne çıkacak - 8

5 AĞUSTOS CUMARTESİ GÜNÜ HAVA DURUMU

Çöl sıcakları başlıyor: Sıcaklıklar 40 derecenin üstüne çıkacak - 9

6 AĞUSTOS PAZAR GÜNÜ HAVA DURUMU

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