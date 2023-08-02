Çöl sıcakları başlıyor: Sıcaklıklar 40 derecenin üstüne çıkacak

ANKARA VALİLİĞİ'NDEN SICAK UYARISI

Ankara Valiliği de vatandaşlara sıcak hava uyarısı yaptı:



"Sıcak hava dalgası nedeniyle kronik rahatsızlığı olanların, yaşlıların ve çocukların, 1- 6 Ağustos 2023 tarihleri süresince günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."