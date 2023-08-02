Çöl sıcakları başlıyor: Sıcaklıklar 40 derecenin üstüne çıkacak
Her yıl ağustos ayının ilk günlerine denk gelen çöl sıcakları başlıyor. Yaz mevsiminin en sıcak günlerinin yaşanacağı eyyam-ı bahurun, Türkiye'nin güney ve batı bölgelerinde etkisini göstermesi bekleniyor. Pek çok kentte sıcaklık 40 derecenin üzerine çıkacak. Vatandaşlardan 11.00 ile 16.00 saatleri arasında güneş çarpmasına karşı tedbirli olmaları istendi.
Yerini "çöl sıcakları", "cehennem sıcakları" ve "Afrika sıcakları" gibi terimlere de bırakan eyyam-ı bahurun, Türkiye'nin güney ve batı bölgelerinde etkisini göstermesi bekleniyor.