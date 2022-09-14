Çöl sıcakları geliyor (bugün hava nasıl olacak)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı. Mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklığının artacağı ve ülke genelinde çöl sıcaklıklarının hakim olacağı belirtildi. İstanbul ve Ankara'da hissedilen sıcaklıkların 35 dereceleri bulması bekleniyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde hafta sonu hava durumu nasıl olacak? İşte 5 günlük hava durumu tahmini...

Haberler - ntv.com.tr 14.09.2022 - 08:04

Çöl sıcakları geliyor (bugün hava nasıl olacak) - 1

ÇÖL SICAKLARI GELİYOR

Ülke genelinde sıcaklıklar Perşembe gününden itibaren artmaya başlayacak. Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri çöl sıcaklıklar yurt genelinde etkili olacak.

Ankara ve İstanbul'da hissedilen hava sıcaklıkları 35 dereceleri görecek.

Çöl sıcakları geliyor (bugün hava nasıl olacak) - 2

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Batı ve Orta Karadeniz kıyıları,Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Tokat, Muş ve Hatay çevreleri, Adana ve Osmaniye'nin güney kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Trabzon'un doğu ilçeleri, Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Çöl sıcakları geliyor (bugün hava nasıl olacak) - 3

Hava sıcaklığı, İç ve doğu kesimlerde 2-6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı bekleniyor.

Çöl sıcakları geliyor (bugün hava nasıl olacak) - 4

İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

İstanbul'da bugün güneşli bir hava beklenirken öğle saatlerinde hissedilen sıcaklık 26 dereceyi görecek.

Çöl sıcakları geliyor (bugün hava nasıl olacak) - 5

İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Rüzgarın da hafiflemesiyle sıcaklıklar da artış görülecek.

Çöl sıcakları geliyor (bugün hava nasıl olacak) - 6

15 EYLÜL PERŞEMBE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Çöl sıcakları geliyor (bugün hava nasıl olacak) - 7

16 EYLÜL CUMA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Çöl sıcakları geliyor (bugün hava nasıl olacak) - 8

17 EYLÜL CUMARTESİ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Çöl sıcakları geliyor (bugün hava nasıl olacak) - 9

18 EYLÜL PAZAR HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

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