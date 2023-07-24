Çöl sıcaklarına sağanak molası (Bugün hava nasıl olacak?)
Türkiye aşırı sıcakların etkisi altında, gölgede bile 40 derecelere ulaşan hava sıcaklıkları hafta başında 4-8 derece düşüyor, kuzeyde yağış da var. Kısa bir mola veren sıcaklıkların çarşamba günü yeniden mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde bu hafta beklenen hava durumu...
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkenin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Artvin, Sivas, Yozgat ve Çankırı illeri ile Ankara ve Eskişehir'in kuzey çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.