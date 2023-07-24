Çöl sıcaklarına sağanak molası (Bugün hava nasıl olacak?)

Türkiye aşırı sıcakların etkisi altında, gölgede bile 40 derecelere ulaşan hava sıcaklıkları hafta başında 4-8 derece düşüyor, kuzeyde yağış da var. Kısa bir mola veren sıcaklıkların çarşamba günü yeniden mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde bu hafta beklenen hava durumu...

Çöl sıcaklarına sağanak molası (Bugün hava nasıl olacak?) - 1

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkenin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Artvin, Sivas, Yozgat ve Çankırı illeri ile Ankara ve Eskişehir'in kuzey çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Çöl sıcaklarına sağanak molası (Bugün hava nasıl olacak?) - 2

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığının Orta Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda hissedilir derecede (4 ila 8 derece) olmak üzere kuzey ve iç kesimlerde azalacağı tahmin ediliyor.

Çöl sıcaklarına sağanak molası (Bugün hava nasıl olacak?) - 3

3 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Erzurum, Kars ve Ardahan için sarı kodlu uyarı yayımladı.

SARI KODLU UYARI NE DEMEKTİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

Çöl sıcaklarına sağanak molası (Bugün hava nasıl olacak?) - 4

İL İL HAVA TAHMİNİ

İstanbul'a sert poyrazla serinlik geliyor, sıcaklık 31 derece, nem de artıyor, hafif yağmur olabilir.

Çöl sıcaklarına sağanak molası (Bugün hava nasıl olacak?) - 5

Ankara 31, Bursa 33, İzmir 37 derece, rüzgar Ankara ve İzmir'de de sertleşirken, Antalya'da kavurucu sıcak sürecek, sıcaklık 42 derece.

Çöl sıcaklarına sağanak molası (Bugün hava nasıl olacak?) - 6

Marmara'da kuvvetli poyrazla bunaltıcı hava ara veriyor. Kocaeli, Sakarya tarafında yağmur var. Çarşamba ise sıcaklık yine aşırı değerlere çıkacak.

Çöl sıcaklarına sağanak molası (Bugün hava nasıl olacak?) - 7

İç Anadolu'da da termometre değerleri düşüyor. Sıcaklık 36-37 derecelerden, 28-32 derece aralığına gerileyecek. Sivas kısa süre yağmurlu.

Çöl sıcaklarına sağanak molası (Bugün hava nasıl olacak?) - 8

Ege'de sıcak çarpması riski hala yüksek ancak rüzgarların kuvvetli esmesi gölgede az da olsa serinlik sağlıyor.

Çöl sıcaklarına sağanak molası (Bugün hava nasıl olacak?) - 9

Muğla 35, Denizli ve Manisa 37, Aydın 41, Bodrum 37 derece. Çarşamba ise yine zayıf rüzgar ve aşırı sıcak var.

Çöl sıcaklarına sağanak molası (Bugün hava nasıl olacak?) - 10

Akdeniz'de Adana, Mersin tarafında artan nem tekrar düşüşe geçti. Gölgede Ave Kahramanmaraş 41 derece. Güneydoğu'da Gaziantep 39, Diyarbakır ve Şanlıurfa 42 derece

Çöl sıcaklarına sağanak molası (Bugün hava nasıl olacak?) - 11

Karadeniz genelinde hem yağmur, hem de serinleme var. Bolu 27, Samsun 26 dereceye iniyor.

Çöl sıcaklarına sağanak molası (Bugün hava nasıl olacak?) - 12

Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars, Ağrı çevreleri kısa süreli kuvvetli sağanaklar görülüyor. Malatya açık 36, Van 30 derece.

Çöl sıcaklarına sağanak molası (Bugün hava nasıl olacak?) - 13

24 TEMMUZ PAZARTESİ HAVA NASIL OLACAK?

Çöl sıcaklarına sağanak molası (Bugün hava nasıl olacak?) - 14

25 TEMMUZ SALI HAVA NASIL OLACAK?

Çöl sıcaklarına sağanak molası (Bugün hava nasıl olacak?) - 15

26 TEMMUZ ÇARŞAMBA HAVA NASIL OLACAK?

Çöl sıcaklarına sağanak molası (Bugün hava nasıl olacak?) - 16

27 TEMMUZ PERŞEMBE HAVA NASIL OLACAK?

Çöl sıcaklarına sağanak molası (Bugün hava nasıl olacak?) - 17

28 TEMMUZ CUMA HAVA NASIL OLACAK?

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