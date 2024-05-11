Çöl tozu alarmı: İkinci atak geliyor, pencereleri sıkı sıkıya kapatın
Türkiye, Arap yarımadası ve Afrika'dan gelen çöl tozlarının etkisine girdi. Uzmanlar, özellikle astım ve KOAH hastalarını uyararak mümkün olduğunca dışarı çıkmamalarını önerdi. Geçen haftalarda da yaşanan toz taşınımının acillerde vaka ve ölüm sayısını arttırdığına da dikkat çeken uzmanlar, ikinci atağın geleceğini belirtti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün Doğu Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da etkili olması beklenen toz taşınımının yarın sabah saatlerinden sonra yurdu terk edeceği tahmin ediliyor.