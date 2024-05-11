Çöl tozu alarmı: İkinci atak geliyor, pencereleri sıkı sıkıya kapatın

"TOZ GÖRÜYORSANIZ DIŞARI ÇIKMAMAKTA FAYDA VAR"

Tozlu havada neler yapılması gerektiğini anlatan Prof. Dr. Özlü, "Bu dönemde hastalıkları bulunanların, dışarıya çok çıkmamalarını tavsiye ederim. Zaten bu kirlenme gözle görülen bir şey. Dolayısıyla havayı eğer temiz görmüyorsanız, toz görüyorsanız dışarı çıkmamakta fayda var. Eğer illa çıkmanız gerekiyorsa da işinizi görüp hemen dönmeniz lazım ve maske kullanmanızı tavsiye ederim. Bu sadece havada bulunan tozlar değil, aynı zamanda toz bulutuyla beraber alerjenler, polen diğer mantarlar ve benzeri durumlarda eşlik edebiliyor. Bu değişiklikler onları da etkileyebiliyor. Onun için dengeyi sarsabilir. Yani hastalarımızın eğer mevcut durumlarında bir kötüleşme varsa, semptomlarında bir artma varsa, var olan semptomlarında artış olabilir ya da önceden olmayan yeni semptomlara eklenebilir. Bu durumda tedavileri yetersiz kalabilir. Mutlaka hekimleriyle görüşmelerinde fayda var. Tedavilerinde düzenleme yapmak gerekebilir. Bu açıdan dikkatli olmakta fayda var." diye konuştu.