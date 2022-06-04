Çöl tozu (Toz bulutu) devam edecek mi? (4 Haziran 2022 hava durumu tahmini)

EGE

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Aydın ve Muğla'nın doğusu, İzmir'in iç kesimleri, Denizli, Uşak, Kütahya ve Afyon çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri, Denizli, Uşak ve Afyon çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



AFYON °C, 29°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.



DENİZLİ °C, 33°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.



İZMİR °C, 33°C

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



MANİSA °C, 36°C

Parçalı, doğu kesimleri yer yer çok bulutlu