Çöl tozu yurda ulaştı: Araçların üzeri kum doldu

KARS VALİLİĞİNDEN TOZ TAŞINIMI UYARISI

Kars'ta toz taşınımına karşı vatandaşlara uyarıda bulunuldu.

Valilikten yapılan açıklamada, Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının bölgede bugün başlayacağı ve 20 Nisan'da sabah saatlerinden itibaren etkisini yitireceği belirtildi.

Açıklamada, vatandaşlar ile yetkililerin, görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.