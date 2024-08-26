Çölyak hastalarının besin kaynağı! Japonlar çay olarak tüketiyor, kan şekerini dengeliyor
Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde, Mayıs ayında ekilen karabuğdayın hasadı başladı. Çölyak hastalarının besin kaynağı olan karabuğday, çiftçilerin yüzünü güldürüyor. Gluten hassasiyeti olan kişiler için ideal bir besin olarak bilinen karabuğday zengin içeriğiyle sağlık açısından da oldukça faydalı.
Glüten içermemesi sebebiyle çölyak hastalarının ihtiyaç duyduğu karabuğdayın Kastamonu'daki hasadına başlanıldı. Mayıs ayında çiftçiler tarafından Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde toprakla buluşturulan karabuğday, biçerdöverlerle hasat ediliyor. İlçede karabuğday eken çiftçiler, rekolteden memnun olduklarını ifade ederken, un haline getirilen karabuğdayın ülke genelindeki çölyak hastalarından büyük ilgi gördüğünü kaydetti.