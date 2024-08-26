Çölyak hastalarının besin kaynağı! Japonlar çay olarak tüketiyor, kan şekerini dengeliyor

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde, Mayıs ayında ekilen karabuğdayın hasadı başladı. Çölyak hastalarının besin kaynağı olan karabuğday, çiftçilerin yüzünü güldürüyor. Gluten hassasiyeti olan kişiler için ideal bir besin olarak bilinen karabuğday zengin içeriğiyle sağlık açısından da oldukça faydalı.

Çölyak hastalarının besin kaynağı! Japonlar çay olarak tüketiyor, kan şekerini dengeliyor - 1

Glüten içermemesi sebebiyle çölyak hastalarının ihtiyaç duyduğu karabuğdayın Kastamonu'daki hasadına başlanıldı. Mayıs ayında çiftçiler tarafından Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde toprakla buluşturulan karabuğday, biçerdöverlerle hasat ediliyor. İlçede karabuğday eken çiftçiler, rekolteden memnun olduklarını ifade ederken, un haline getirilen karabuğdayın ülke genelindeki çölyak hastalarından büyük ilgi gördüğünü kaydetti.

TÜRKİYE HABERLERİ

Çölyak hastalarının besin kaynağı! Japonlar çay olarak tüketiyor, kan şekerini dengeliyor - 2

İhsangazi ilçesinde çiftçilik yapan Yasin Ciğerci, karabuğdayı 3 yıl önce deneme amacı ile ektiklerini belirterek, “Mayıs ayında toprakla buluşturduğumuz karabuğdayın hasadını yapıyoruz. Bu buğday normal buğday gibi değil, yapısı biraz daha farklı. Kuzugiller familyasında olduğu için buğday demiyoruz. Şu an hasadını yapıyoruz. Normal buğdaydan görünüşü de çok farklı. Havaların soğuk gitmesi sebebiyle Mayıs'ın ikinci haftasında yapabilmiştik. Özellikle bu karabuğdayı çölyak hastaları bize çok soruyordu, ‘nasıl temin ederiz' diyorlardı. Biz de yaptığımız araştırmalardan sonra ekmeye karar verdik. Bunu taş değirmenimizde un haline getirerek Türkiye'nin tüm şehirlerine gönderiyoruz" dedi.

Çölyak hastalarının besin kaynağı! Japonlar çay olarak tüketiyor, kan şekerini dengeliyor - 3

GLUTEN HASSASİYETİ OLANLAR İÇİN İDEAL

Gluten içermeyen besleyici bir tahıl alternatifi olan karabuğday, sağlık açısından çok faydalı olabilir. Protein, lif, vitaminler ve mineraller bakımından zengin olan ve güçlü besin değeri sayesinde vücuda iyi gelen karabuğday gluten hassasiyeti olanlar içinde iyi bir alternatif.

Çölyak hastalarının besin kaynağı! Japonlar çay olarak tüketiyor, kan şekerini dengeliyor - 4

SİNDİRİMİ DESTEKLER

Gluten hassasiyeti olan kişiler için ideal bir besin olaran bilinen karabuğday, yüksek lif içeriğiyle sindirim sağlığını destekler. Bağırsakları çalıştırır. Kan şekerini dengelemeye yardımcı olur.

Çölyak hastalarının besin kaynağı! Japonlar çay olarak tüketiyor, kan şekerini dengeliyor - 5

KALP SAĞLIĞINI KORUR

Karabuğdayın içerdiği besinler, kalp sağlığını desteklemeye yardımcı olabilir. Magnezyum ve lif içeriği, kalp hastalıkları riskini azaltabilir.Karabuğday, düşük glisemik indekse sahip olduğu için kan şekeri seviyelerini daha dengeli bir şekilde yükseltir ve düşürür.

Çölyak hastalarının besin kaynağı! Japonlar çay olarak tüketiyor, kan şekerini dengeliyor - 6

GÜÇLÜ LİF KAYNAĞI

Lif içeriği sayesinde tok tutma özelliği vardır, bu da kilo kontrolüne yardımcı olabilir.İçerdiği mineraller, kemik sağlığını destekler ve kemik yoğunluğunu artırabilir.

Çölyak hastalarının besin kaynağı! Japonlar çay olarak tüketiyor, kan şekerini dengeliyor - 7

Karabuğdayı çeşitli şekillerde tüketebilirsiniz; kahvaltılarda, salatalarda, çorbalarda veya tatlılarda kullanabilirsiniz. Ayrıca, karabuğday unu ile yapılan ürünler de popülerdir.

Çölyak hastalarının besin kaynağı! Japonlar çay olarak tüketiyor, kan şekerini dengeliyor - 8

JAPONLAR ÇAY OLARAK TÜKETİYOR

Japonya'da soba çayı veya 'soba-cha' olarak da bilinen karabuğday çayı, karabuğday bitkisinin kabuklu tohumları olan kavrulmuş karabuğday kabuğu çıkarılmış tanelerden yapılan bir çay türüdür. İsmine rağmen karabuğdayın buğdayla akrabalığı olmaması ve gluten içermemesi gluten hassasiyeti olanlar için uygun bir seçimdir.

Çölyak hastalarının besin kaynağı! Japonlar çay olarak tüketiyor, kan şekerini dengeliyor - 9

KARABUĞDAY ÇAYI NASIL HAZIRLANIR?

Karabuğday çayı yapmak için, kabuğu çıkarılmış taneler ilk olarak fındıksı ve kızarmış tadı ortaya çıkarmak için kavrulur. Kavurduktan sonra, kabuğu çıkarılmış taneler, hoş kokulu ve toprak tadında bir çay yapmak için sıcak suya batırılabilir.

Karabuğday çayı sıcak veya soğuk olarak içilebilir ve Doğu Asya ülkelerinde, özellikle Japonya'da popülerdir, ancak sağlayabileceği çeşitli sağlık yararları nedeniyle dünya çapında hızla popüler hale gelmektedir.

ÖNEMLİ! Karabuğdayı beslenmenize eklemeden önce mutlaka bir uzmana danışmanız önerilir. 

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