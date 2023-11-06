“Comanchero” operasyonunda yeni ayrıntılar | Kara para aklama yöntemleri deşifre edildi

GİZLİ YAZIŞMA PLATFORMUNDA DEŞİFRE OLDULAR

Küresel çapta faaliyet gösteren örgütün, denizaşırı uyuşturucu madde ticareti başta olmak üzere çok sayıda suç eylemine karıştığı, örgütün sözde lideri Mick Hawi’nin Sydney’de faili meçhul bir olayla öldürülmesi üzerine, yönetimin şüpheli Mark Dougles Buddle’a geçtiği, kırmızı bültenle aranan Buddle’ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yakalandığı ve Avustralya makamlarına teslim edilmesi üzerine suç örgütünün yönetimini Duax Hohepa Ngkuru ve Joseph Hakan Ayık’ın devraldığı belirlendi.

Örgütün gizli bir yazışma programı olan “Anom enterprise” isimli platformun çözümlenerek deşifre edildiği, bu yazışma programının üretilme amacının yasadışı uyuşturucuların Avustralya, Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika kıtalarına ithalatını, ihracatını ve dağıtımını kolaylaştırmak, güvenli bir iletişim yöntemi oluşturmak, bu tür faaliyetlere ilişkin kanıtları uzaktan silecek bir sistem kurarak uyuşturucu ve kara para aklama faaliyetlerine yönelik soruşturmaları engellemek olduğu belirtildi.