“Comanchero” operasyonunda yeni ayrıntılar | Kara para aklama yöntemleri deşifre edildi
İstanbul’da çökertilen uluslararası silahlı suç örgütü “Comanchero”ya ilişkin soruşturmada 18 kişi tutuklanırken, örgüte ilişkin yeni ayrıntılara ulaşıldı. Örgütün lider kadrosunun, FBI’ın 16 ülkede düzenlediği operasyonlar sonrasında Türkiye’ye geldiği belirlendi. Savcılık soruşturmasında, çete üyelerinin para aklamak ve para transferlerini sorunsuzca yapabilmek için döviz bürosu çalıştırdıkları belirlendi. Ayrıca, sıcak para döngüsünü sorunsuz sağlamak isteyen örgütün, bir de otel işlettiği ortaya çıktı.
Avustralya’da 1968 yılında Comenchero Outlaw Motorcycle Gang ismiyle kurulan uluslararası organize suç örgütü, İstanbul’da çökertildi.
Örgüte yönelik gerçekleştirlen operasyonda gözaltına alınan 18 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Örgüte ilişkin başlatılan soruşturmada ise çarpıcı ayrıntılara ulaşıldı.