Çömlek sanatına çırak arıyor: 4 kuşaktır mesleği sürdürüyor
Mersin'in Tarsus ilçesinde 4 kuşaktır çömlekçilik yapan Makal ailesi, unutulmaya yüz tutan mesleği gelecek nesillere aktarmak istiyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı zanaatkarı Eyüp Makal (61) ile usta öğretici kızı Behiye Makal, çömlekçiliğin değerli bir sanat olduğunu belirtip, bu mesleğin unutulmaması için özellikle halk eğitim merkezlerindeki kurs sürelerinin uzatılmasını istedi.
Dört kuşaktır çömlekçilik yapan Makal ailesi, utulmaya yüz tutmuş mesleğin yaşatılması için yoğun çaba sarf ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı zanaatkarı Eyüp Makal 4 kuşaktır sürdürdüğü mesleğini hem evdeki atölyesinde hem de halk eğitim merkezinde sürdürürken, Makal'ın siyasi bilimler fakültesi mezunu kızı Behiye Makal da usta öğretici olarak çalışıyor.