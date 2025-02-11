Çömlek sanatına çırak arıyor: 4 kuşaktır mesleği sürdürüyor

Okullarda, gerekirse meslek liselerinde ders niteliğinde çömlekçilik modüllerinin eklenmesini talep ediyorum. Ben, babam, ağabeyim ve kardeşim usta öğreticiyiz. Fakat bu konuda birçok zorlukla karşılaşıyoruz. Halk eğitim merkezlerinde aktif olarak kurs veriyoruz. Ancak bu kurs süresi 1-1,5 ay arasında değişiyor ve bu sürede daha çamuru yoğurmayı bile öğretemiyorum. Talebim, kurs süresi 11 aya çıkarılırsa ve bize destek sağlanırsa daha fazla kursiyer yetiştirebiliriz. Şu an gelenler sadece hobi amaçlı katılım sağlıyor. Ancak kaybolan mesleklerin yok olmasına üzülüyorum. Çünkü yeterince kursiyer yetiştiremiyoruz. Sanata sahip çıkılsın" diye konuştu.





