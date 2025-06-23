Çömlekte tahta kaşıkla dövülerek hazırlanıyor: Amasya'nın tescilli lezzeti

BESLEYİCİ VE DOYURUCU

Merzifon keşkeği genel olarak bayram sabahlarında, düğünlerde ve özel misafirlere ikram edilen besleyici ve doyurucu olması, hazmının kolaylığı ile uzun süre tadının damakta kalması özelliğiyle bilinen lezzetli bir yemek. Büyükbaş hayvan ya da ördek veya kaz eti, nohut, yarma ve tereyağı da katılarak çömleğin içinde taş fırınlarda yaklaşık 12 saat odun ateşinde pişirilen keşkek çömlek içinde ahşap kaşık yardımıyla çarpılarak bütün ürünlerin ezilip lapa haline getiriliyor.