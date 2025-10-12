Çöp diye atılıyordu ama bağışıklık dostu çıktı: Hastalıklardan koruyor
Hava sıcaklıklarının düşmesiyle artan soğuk algınlığı vakalarına karşı uzmanlar vücut direncini artırmak için bitki çayı önerisinde bulunurken, evde tüketilen meyvelerin kabuklarını da bitki çaylarının karışımları sırasında kullanarak bağışıklık sistemine destek sağlanabileceğine dikkat çekiyor.
Kış aylarında havaların soğumasıyla birlikte gribal enfeksiyonlarda artış görülüyor. Uzmanlar mevsim normallerine düşen hava sıcaklıklarıyla birlikte gelen rahatsızlıklara karşı tüketilen meyvelerin kabuklarının evde hazırlanan bitki çaylarında kullanılabileceğine dikkat çekiyor.