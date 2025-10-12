Çöp diye atılıyordu ama bağışıklık dostu çıktı: Hastalıklardan koruyor

Her meyvenin kabuğu değil tabii ama özellikle kış aylarında bolca tükettiğimiz portakal, greyfurt, nar, limon, mandalina, kivi bunları içerisine ekleyip bitki çayı yapabiliriz. Alerjik olan bünyelere tavsiye etmiyoruz, herhangi bir alerjisi olmayan herkes gönül rahatlığıyla tüketebilir" dedi.



Doğal bitki çaylarının hazırlanışına dikkat çeken Bitkiler Teknikeri Şerife Akkuş, "Tıbbi ada çayı, zencefil, zerdeçal, ıhlamur, keçiboynuzu, kabuk tarçın, hibiskus ve kuşburnu içeriyor. Ekstra bunların içerisine kivi, portakal, limon kabuklarını da ekleyip harika bir kış çayı yapılabilir. Bu kış çayı içerisinde tamamen doğal ürünler ve bitkiler sayesinde bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirmeye yardımcı oluyor, savunma mekanizmamızı arttırıyor. Vücut direncini arttırıyor. Özellikle grip, nezle, soğuk algını şikayetlerinde bize kalkan oluşturuyor. Bu bitkilerin yanında tabii vitamin ve mineralli takviyelerimizi almayı unutmuyoruz. Özellikle C vitaminini bağışıklık sistemimizi savunmak için evet meyvelerden alıyoruz. Ama ekstra olarak gıda takviyelerini mutlaka kullanmalıyız. Bunun yanında D vitaminli, propolis, bal, keçiboynuzu özü bunları da tüketebiliriz. Kış aylarında ekinezya vazgeçilmez bir bitkimizdir.