"Çöp ev" davasında gerekçeli karar açıklandı: İnsan onuruyla bağdaşmayacak şekilde yaşattı
Bursa'da, kaçırıldığı öne sürülen yeğeni Cem Muhammet A.'yı (12), çöp ev haline gelen dairede kilitli odada alıkoyduğu suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Kamuran Pınar A.'nın (46), 'Eziyet' suçundan 7 yıl, 'Cebir, tehdit ve hile kullanmak suretiyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma'dan 8 yıl hapis cezası aldığı davanın gerekçeli kararı açıklandı. Suçu sabit görülen sanığın cezasında, pişmanlık göstermediği için indirim yapılmadığına dikkat çekilen 77 sayfalık gerekçeli kararda, 'İhmali davranışla kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan beraatine gerekçe olarak ise öldürme kastının olup olmadığının tespit edilememesi, kesin ve somut delil bulunamaması gösterildi.
Nilüfer ilçesi Görükle Sakarya Mahallesi'ndeki apartmanda dairesi olan Aydın S., evini 1 Temmuz 2020'de Kamuran Pınar A.'ya kiraya verdi. Kiracı, ev sahibine kira ödemedi. Aydın S., avukatı Batuhan Arısoy aracılığıyla mahkemeye başvurdu. Bursa 4'üncü İcra Hukuk Mahkemesi'nde görülen davalara katılmayan Kamuran Pınar A. için mahkeme hakimi, borcunu ödemesi için tebligat gönderdi.
Kamuran Pınar A., borçlarını tebligata rağmen ödemeyince mahkeme, evin tahliyesini kararlaştırdı. Temmuz 2022'de mahkeme kararıyla eve giden icra ekibi, dairenin kapısını çilingire açtırdı. Ekipler, çöp evle karşılaştı. Bunun üzerine dairenin kapı kilidi değiştirildi. Polisler, mahkeme kararına uymayıp, çilingirle eve gelip giden Kamuran Pınar A.'yı gözaltına aldı. Kamuran Pınar A., polis merkezindeki ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.