"Çöp ev" davasında gerekçeli karar açıklandı: İnsan onuruyla bağdaşmayacak şekilde yaşattı

"İNSAN ONURUYLA BAĞDAŞMAYACAK ŞEKİLDE YAŞATTI"

Kararın gerekçesi ise 1,5 ay sonra açıklandı. 77 sayfalık gerekçeli kararda, Cem Muhammet'in beyanlarının tutarlılığına dikkat çekilerek, sanık Kamuran Pınar A.'nın yeğenine kötü davrandığı belirtildi. Kararda, Kamuran Pınar A.'nın, yeğeninin, yıkama, tırnak, saç kesme gibi öz bakım ihtiyaçlarını yerine getirmediği, düzenli olarak yemek vermediği, odasının kapısını üzerine kilitleyerek dışarıya çıkartmadığı, tuvalet ihtiyacını hapis kaldığı odada gidermesine neden olarak, insan onuruyla bağdaşmayacak şekilde yaşamasına neden olduğu tespitine yer verildi. Sanığın, 'öldürme kastı'nın olup olmadığı tespit edilemediği, kesin ve somut delil bulunmadığı için, 'İhmal suretiyle öldürmeye teşebbüs'ten beraatine karar verildiği belirtildi.



Gerekçeli kararda, anne sevgisine ve bakımına muhtaç olan bir çocuğun, annesi Yasemin A. tarafından anneanne Asuman A.'ya bırakıldığı, anneannenin vefatına kadar çocuğa iyi bakıldığı, ancak vefatından sonra teyzesi tarafından bakılan Cem Muhammet A.'nın uzun süre kilit altında tutulduğu ve aç bırakıldığı da ifade edildi.