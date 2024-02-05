Çöp ev skandalında teyzenin tahliyesine bakanlıktan itiraz
Bursa'da yeğeni Cem Muhammet A.'yı çöp ev haline gelen dairedeki bir odada kilitli tuttuğu suçlamasıyla yargılanan Kamuran Pınar A.'nın tahliye edilmesine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı itiraz etti. İtiraza gerekçe olarak "İhmali davranışla kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla yargılanan Kamuran Pınar A.'nın kaçma ihtimali, Cem Muhammet'in can güvenliği ve kaçırılma riski gösterildi. Anne Yasemin A. da oğlunun tedbir amaçlı yeniden devlet korumasına alındığını söyledi.
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde çöp ev skandalındaki teyzenin tahliyesine bakanlık itiraz etti.