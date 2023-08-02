Çöp evden dram çıktı
Muğla’dan Adana’ya ailesini ziyarete gelen bir kişi, annesinin terk ettiği Alzheimer hastası babasını çöp evde buldu. Yaşlı adam ambulansla hastaneye kaldırılırken, çöp evdeki manzara ise görenlerin içini parçaladı.
Fotoğrafçı Mehmet (58) ve ev hanımı Songül (48) Kapılı çifti 35 sene önce evlendi.
Çiftin bu evlilikten 4 çocukları dünyaya geldi. Çift, merkez Çukurova ilçesine bağlı Belediye Evleri Mahallesi’nde otururken, çocuklarından 3’ü evlenip evden ayrıldı.
Çiftin Özgür (29) isimli çocukları da çalışmak için Muğla’nın Bodrum ilçesine gitti.