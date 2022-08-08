Çöp evden kurtarılan Cem'i yanına almak için başvuru yapacak

CEM'İ ALMAK İÇİN BAŞVURU YAPACAK

Taşındıktan sonra oğlunu almak için yeniden Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne başvuracağını belirten Yasemin A., "Tabii ki önce oğlumun sağlık sorunlarının bitmesini ve tedavisinin tamamlanmasını bekleyeceğim. Sonrasında yanıma alacağım. Bizim birbirimize ihtiyacımız var. Oğlum eve gelince kutlama pastası keseceğim" dedi.