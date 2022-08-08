Çöp evden kurtarılan Cem'i yanına almak için başvuru yapacak

Bursa'da çöp evde bulunduktan sonra devlet korumasına alınan Cem Muhammet'in annesi, oğlunu geri almak için başvuru yapacağını söyledi.

Haberler - DHA 08.08.2022 - 11:38 | Son Güncelleme : 08.08.2022 - 11:51

Çöp evden kurtarılan Cem'i yanına almak için başvuru yapacak - 1

evde kilitli odada baygın halde bulunan Cem Muhammet'in 'dan Antalya'ya geldikten sonra bir gününü geçirdiği evin içi görüntülendi.

Çöp evden kurtarılan Cem'i yanına almak için başvuru yapacak - 2

Su tesisatı onarılmadığı için zemin kattaki dairesinin duvar sıvalarının kabarıp düştüğünü, içeride yüksek rutubet oluştuğunu belirten Yasemin A., yeni bir ev kiraladığını söyledi.

Çöp evden kurtarılan Cem'i yanına almak için başvuru yapacak - 3

Çoğunluğu oyuncak ve kırtasiye malzemesinden oluşan eşyaları kolilere dolduran Yasemin A., birkaç güne taşınacağını anlattı.

Çöp evden kurtarılan Cem'i yanına almak için başvuru yapacak - 4

CEM'İ ALMAK İÇİN BAŞVURU YAPACAK

Taşındıktan sonra oğlunu almak için yeniden Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne başvuracağını belirten Yasemin A., "Tabii ki önce oğlumun sağlık sorunlarının bitmesini ve tedavisinin tamamlanmasını bekleyeceğim. Sonrasında yanıma alacağım. Bizim birbirimize ihtiyacımız var. Oğlum eve gelince kutlama pastası keseceğim" dedi.

Çöp evden kurtarılan Cem'i yanına almak için başvuru yapacak - 5

 İlk teslim edildiğinde de pasta alıp kutlama planladığını ancak nasip olmadığını kaydeden Yasemin A., artık çok güzel günler yaşayacaklarını dile getirdi. 

Çöp evden kurtarılan Cem'i yanına almak için başvuru yapacak - 6
Çöp evden kurtarılan Cem'i yanına almak için başvuru yapacak - 7
Çöp evden kurtarılan Cem'i yanına almak için başvuru yapacak - 8
Çöp evden kurtarılan Cem'i yanına almak için başvuru yapacak - 9
Çöp evden kurtarılan Cem'i yanına almak için başvuru yapacak - 10

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