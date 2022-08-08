Çöp evden kurtarılan Cem'i yanına almak için başvuru yapacak

Haberler - DHA 08.08.2022 - 11:38 | Son Güncelleme : 08.08.2022 - 11:51
Su tesisatı onarılmadığı için zemin kattaki dairesinin duvar sıvalarının kabarıp düştüğünü, içeride yüksek rutubet oluştuğunu belirten Yasemin A., yeni bir ev kiraladığını söyledi.
Çoğunluğu oyuncak ve kırtasiye malzemesinden oluşan eşyaları kolilere dolduran Yasemin A., birkaç güne taşınacağını anlattı.
Taşındıktan sonra oğlunu almak için yeniden Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne başvuracağını belirten Yasemin A., "Tabii ki önce oğlumun sağlık sorunlarının bitmesini ve tedavisinin tamamlanmasını bekleyeceğim. Sonrasında yanıma alacağım. Bizim birbirimize ihtiyacımız var. Oğlum eve gelince kutlama pastası keseceğim" dedi.
İlk teslim edildiğinde de pasta alıp kutlama planladığını ancak nasip olmadığını kaydeden Yasemin A., artık çok güzel günler yaşayacaklarını dile getirdi.