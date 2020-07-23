Çöp konteyneri üzerinden havuzdaki yaşıtlarını izleyen kağıt toplayıcı çocuğa sürpriz

Konyaaltı ilçesinde, kağıt toplayarak ailesinin geçimine katkıda bulunan M.H., çöp konteynerinin üzerine çıkıp, lüsk bir sitenin havuzunda oynayan akranlarını izledi. M.H.'nin, site bahçesini çeviren brandanın yırtık kısmından havuzda eğlenen çocukları izlediği anlar, bir vatandaş tarafından fotoğraflanıp, 'Konyaaltı'nda çöp toplayan küçük bir kardeşimiz ve yanı başında havuzda yüzen çocukları izlediği o an' notuyla sosyal medyada paylaşıldı. Fotoğraf, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılarak, çocuğa destek olunması yönünde çağrılar yapıldı.