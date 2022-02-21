Çöplerin arasında sahil keyfi

Haberler - İHA 21.02.2022 - 10:35 | Son Güncelleme : 21.02.2022 - 10:39
Zonguldak'ta Kozlu ilçesi sahili çöple kaplandı.
Merkez ile Kozlu ilçesinin sınırındaki deniz kenarındaki bir alan uzun yıllar vahşi depolama tesisi olarak kullanıldı. Sapça bölgesindeki tesisin hayata geçirilmesinin ardından vahşi depolama alanına atık dökülmesi işlemi sonlandırıldı.
Ancak kış mevsimindeki şiddetli dalgaların sürüklediği atıklar denize karıştı. Kış mevsimiyle birlikte bu atıklar yeniden dalgalar aracılığıyla Kozlu ilçesindeki sahile sürüklendi.
Vatandaşlar durumu yerel yönetimlere haber verse de atıkların temizlenmesine ilişkin henüz somut bir çalışma başlatılmadı.
Hafta sonu deniz kenarında iyi vakit geçirmek için sahile akın eden vatandaşlar sahili neredeyse tamamen kaplayan atıklarla karşılaştı. Yaklaşık dört kilometrelik alana yayılan evsel ve tıbbi atıklar vatandaşları şaşkına çevirdi.
Bazıları geri dönerek yaşananlara tepki gösterirken, bazı vatandaşlar ise mangalını yakarak piknik yaptı.
Bazı alanlarda kumsalı tamamen kapatan çöplerin arasından yürümeye çalışan vatandaşlar deniz kenarına ulaşmayı başardı.
Kemirgen ölüsü, iğne, enjektör, serum ve ilaç şişelerinin arasından güçlükle ilerleyen vatandaşlar yetkililerin bir an önce temizlik için harekete geçmesini istedi.