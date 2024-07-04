Çöplüğe dönen evini temizlemeye gelen ekibe bıçaklı saldırdı: Bir polis yaralandı

Bursa'da çöp ev ihbarı ekipleri harekete geçirdi. Evini çöp ev haline getirdiği evini temizlemeye gelen belediye ekiplerine bıçak çekerek yaşlı adam, kendisini ikna etmeye çalışan polis memurunu bıçakladı. Şüpheli, polisler tarafından güçlükle yakalanıp gözaltına alındı.

Çöplüğe dönen evini temizlemeye gelen ekibe bıçaklı saldırdı: Bir polis yaralandı - 1

Osmangazi ilçesi Tayakadın Mahallesi'ndeki iki katlı evde çöp ev ihbarı alan Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Ürünlü Caddesi'ndeki adrese geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Çöplüğe dönen evini temizlemeye gelen ekibe bıçaklı saldırdı: Bir polis yaralandı - 2

Belediye ekiplerini karşısında gören, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen ev sahibi Feyzullah Yasa, eline aldığı bıçakla belediye ekiplerini tehdit ederek içeri almadı.

Çöplüğe dönen evini temizlemeye gelen ekibe bıçaklı saldırdı: Bir polis yaralandı - 3

Binaya giremeyen ekiplerin ihbarı üzerine olay yerine polisler sevk edildi.

Çöplüğe dönen evini temizlemeye gelen ekibe bıçaklı saldırdı: Bir polis yaralandı - 4

Yasa, kendisini ikna etmeye çalışan polis memuru T.H.'yi kapıyı açmaya çalıştığı sırada kolundan bıçakladı.

Çöplüğe dönen evini temizlemeye gelen ekibe bıçaklı saldırdı: Bir polis yaralandı - 5

Bölgeye takviye ekipler sevk edilirken, yaralı polis memuru, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Çöplüğe dönen evini temizlemeye gelen ekibe bıçaklı saldırdı: Bir polis yaralandı - 6

BİBER GAZI SIKAN POLİSLERE DE SALDIRDI

Polis ekipleri direnmeye devam eden Feyzullah Yasa’yı camı kırık pencereden sıktıkları biber gazıyla etkisiz hale getirmek istedi.

Çöplüğe dönen evini temizlemeye gelen ekibe bıçaklı saldırdı: Bir polis yaralandı - 7

Yasa, elindeki bıçakla dışarı çıkıp ekiplere yine saldırdı.

Çöplüğe dönen evini temizlemeye gelen ekibe bıçaklı saldırdı: Bir polis yaralandı - 8

Bıçağın elinden düşmesiyle yakalanan Yasa, tedbir amaçlı Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çöplüğe dönen evini temizlemeye gelen ekibe bıçaklı saldırdı: Bir polis yaralandı - 9

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çöplüğe dönen evini temizlemeye gelen ekibe bıçaklı saldırdı: Bir polis yaralandı - 10
Çöplüğe dönen evini temizlemeye gelen ekibe bıçaklı saldırdı: Bir polis yaralandı - 11
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