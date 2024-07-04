Çöplüğe dönen evini temizlemeye gelen ekibe bıçaklı saldırdı: Bir polis yaralandı
Bursa'da çöp ev ihbarı ekipleri harekete geçirdi. Evini çöp ev haline getirdiği evini temizlemeye gelen belediye ekiplerine bıçak çekerek yaşlı adam, kendisini ikna etmeye çalışan polis memurunu bıçakladı. Şüpheli, polisler tarafından güçlükle yakalanıp gözaltına alındı.
Osmangazi ilçesi Tayakadın Mahallesi'ndeki iki katlı evde çöp ev ihbarı alan Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Ürünlü Caddesi'ndeki adrese geldi.