Çöplüğü botanik bahçesine çevirdiler

Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, "Bu, gerçekten takdir edilecek bir olay. Burada sadece fidan yetiştirilmiyor. Merzifon Belediyesi olarak bizim dönemimizde botanik bahçemize bir bina inşa ettik ve TEMA'nın sorumluluğuna verdik. Öğrencilerimiz, öğretmenleri ve velileri eşliğinde buraya gelip büyüklerinden doğa hakkında bilgi alıyor. Onlar da fide dikip, ağacın, bitkinin yetiştirilmesine emek sarf ediyor. Burayı doğaya yönelik eğitim kampı olarak değerlendirebiliriz" ifadelerini kullandı.