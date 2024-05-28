Çöpteki parçalanmış ceset vahşetinde beyaz kova ayrıntısı
İstanbul'un Pendik ilçesinde çöp konteynerlerinde 16 parçaya bölünmüş olarak bulunan cesedin 79 yaşındaki Nihat Salih'e ait olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma sürerken beyaz bir kova ile gelip çöp konteynerine bir şeyler atan ve ardından kovayı yeşillik alana fırlattığı tespit edilen B.D. gözaltına alındı.
Dumlupınar Mahallesi Işık Sokak'ta dün çöp konteynerinden kıyafet toplayan bir kişinin parçalanmış ceset görmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.