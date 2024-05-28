Çöpteki parçalanmış ceset vahşetinde beyaz kova ayrıntısı

İstanbul'un Pendik ilçesinde çöp konteynerlerinde 16 parçaya bölünmüş olarak bulunan cesedin 79 yaşındaki Nihat Salih'e ait olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma sürerken beyaz bir kova ile gelip çöp konteynerine bir şeyler atan ve ardından kovayı yeşillik alana fırlattığı tespit edilen B.D. gözaltına alındı.

Çöpteki parçalanmış ceset vahşetinde beyaz kova ayrıntısı - 1

Dumlupınar Mahallesi Işık Sokak'ta dün çöp konteynerinden kıyafet toplayan bir kişinin parçalanmış ceset görmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

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Çöpteki parçalanmış ceset vahşetinde beyaz kova ayrıntısı - 2

Polis ekipleri, olay yerini güvenlik şeridi çekerek inceleme başlattı.

Çöpteki parçalanmış ceset vahşetinde beyaz kova ayrıntısı - 3

Yapılan çalışmaların sonunda parçalanmış cesedin mahalledeki 4 ayrı konteyner içinde olduğunu belirledi.

Çöpteki parçalanmış ceset vahşetinde beyaz kova ayrıntısı - 4

KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Yapılan incelenmelerde cesedin Nihat Salih adında bir kişiye ait olduğu belirlendi. İncelemelerin tamamlanmasının ardından Nihat Salih'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Çöpteki parçalanmış ceset vahşetinde beyaz kova ayrıntısı - 5

Çöp konteynerinin yanına gelen bir kadının da polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldüğü görüldü.

Çöpteki parçalanmış ceset vahşetinde beyaz kova ayrıntısı - 6

8 ÇOCUĞU VARMIŞ

Sabah gazetesinden Yunus Emre Kavak'ın haberine göre, cesedi bulunan kişinin Nihat Salih adındaki kişiye ait olduğu tespit edilmesinin ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışmayı derinleştirdi.

Çöpteki parçalanmış ceset vahşetinde beyaz kova ayrıntısı - 7

Öldürülen Salih'in 8 çocuk babası olduğu ve cesedinin bulunduğu mahallede oturduğu ortaya çıktı.

Çöpteki parçalanmış ceset vahşetinde beyaz kova ayrıntısı - 8

EVDE DE İNCELEME BAŞLATILDI

Nihat Salih'in ölüm yerinin belirlenmesi amacıyla maktülün evi de incelemeye alındı.

Çöpteki parçalanmış ceset vahşetinde beyaz kova ayrıntısı - 9

KAYIP BAŞVURUSU YOK

Nihat Salih'in ölümüne ilişkin daha önce herhangi bir kayıp başvurusunda bulunulmadığı da ortaya çıktı.

Çöpteki parçalanmış ceset vahşetinde beyaz kova ayrıntısı - 10

BEYAZ KOVA AYRINTISI

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda beyaz bir kova ile gelip çöp konteynerine bir şeyler atan ve ardından kovayı yeşillik fırlatan B.D. gözaltına alındı.

Çöpteki parçalanmış ceset vahşetinde beyaz kova ayrıntısı - 11

Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri emniyette devam ediyor.

Çöpteki parçalanmış ceset vahşetinde beyaz kova ayrıntısı - 12
Çöpteki parçalanmış ceset vahşetinde beyaz kova ayrıntısı - 13
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