Çöpten topladı, iş kurdu: Suruç’un ilk ve tek girişimci kadını

Yünleri çöpe atan vatandaşlar, çöpe atmak yerine Cemile Şahin’in iş yerine götürüp satmaya başladı. Suruç ilçesinin bu alandaki ilk ve tek girişimci kadını olarak dikkat çeken Cemile Şahin, ekonomik kazanç elde etmenin yanı sıra yünlerin çöpe atılmasını önleyerek, geri dönüşüme de büyük katkı sağlıyor.



Çağın değişmesiyle birlikte çöplerde yün görmeye başladığını söyleyen Cemile Şahin, "Çöplerde yün görünce bundan ne yapabiliriz diye düşündüm. Daha önce annem ve ninem elle yorgan yapardı. Hatta ben de çok iyi yapardım. Çağa uyum sağlamak bir girişimci zorunluluğu oluyor. Sonra bir yorgan makinesi aldım. Elle yıkayıp taradıktan sonra makine ile yünden yorgan yapıyoruz" dedi.



Her şeyin çok değiştiğini söyleyen Şahin, "İnsanlar sağlığına ve kültürüne dikkat etmiyor. Her şey naylon olmuş. Nasıl hoşuna gidiyorsa öyle yapıyorlar. Bir insan yünden yapılan yorganla yattığı zaman çok farklı oluyor, elyafla yapılan yorganla yattığında çok farklı oluyor. Herkese yün yorganı tavsiye ederim. Denesinler, yün ile elyaf arasında ne kadar fark olduğunu görürler" ifadelerini kullandı.



Birçok eski ve geleneksel mesleğin bitmek üzere olduğunu belirten Şahin, "O nedenle yün işine girdik. Teşvik aldığın zaman daha cesaret alıyorsun. Makine aldım ama benim hedefimde dönüşüme katkı sağlayacak daha büyük bir makine almak. Daha büyük ve işimi profesyonelce yapabileceğim sanayi benzeri bir yerde yapmak istiyorum. Biz burada Esnaf ve Sanatkarlar Odasına bağlıyız. Bir kurumumuz var. Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile bakanlıkların buna destek vermesi, bu kültürel şeyleri yaşatması bizi mutlu eder. Çünkü biz her zaman yerde otururuz. Birçok şey dedelerimizden bize kalmış, geleneğimizde var. Bu kültürü kaybetmemek için devlet de teşvik verirse iyi olur" dedi.