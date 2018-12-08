Çorlu tren kazasının kurbanları sergiyle anıldı
Anadolu Ajansı, İHA
Çorlu ilçesinde, 8 Temmuz'da meydana gelen tren kazasında yaşamını yitirenlerin fotoğraflarının yer aldığı sergi açıldı.
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1Çorlu ilçesinde, 8 Temmuz'da meydana gelen tren kazasında yaşamını yitirenlerin fotoğraflarının yer aldığı sergi törenle açıldı.
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2İlçedeki bir alışveriş merkezinde "8 Temmuz Tren Faciası 25 Şehidimizin Anısına Kaybettiklerimizin Sergisi" adlı etkinlikte, Sarılar Mahallesi'nde 8 Temmuz yaşanan tren kazasında yaşamını yitirenlerin fotoğrafları sergilendi.
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3Kazada 13 yaşındaki kızı Bihter Bilgin ile iki kız kardeşini ve 5 aylık yeğeni Beren bebeği kaybeden Zeliha Bilgin, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu etkinliği Türkiye genelinde düzenlemeyi planladıklarını söyledi.
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4Kazada oğlu Oğuz Arda Sel ile eşi Hakan Sel’i kaybeden Mısra Öz ise, ''Etkinliği düzenleme amacımız kazada hayatını kaybedenlerin yakından tanınması. Umarım bu tür olaylar bundan sonra kimsenin başına gelmez.'' dedi.
Konuşmaların ardından sergi, kesilen siyah kurdele ile açıldı.
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5Açılışa, CHP Tekirdağ milletvekilleri İlhami Özcan Aygun, Candan Yüceer, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay ile kazada yakınlarını kaybeden vatandaşlar katıldı.