Çorlu'da 25 kişinin öldüğü tren kazası | İstinaf sanıklara verilen cezaları onadı

Kararda, "Usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığı, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu, eylemin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı anlaşılmıştır." denildi.

İstinaf mahkemesi, sanıkların tutukluluk halinin devamına da karar verdi. Son kararı Yargıtay verecek.