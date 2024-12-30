Çorlu'da 25 kişinin öldüğü tren kazası | İstinaf sanıklara verilen cezaları onadı

Tekirdağ Çorlu'da 2018 yılında 7'si çocuk 25 kişinin yaşamını yitirdiği tren kazasına ilişkin davayla ilgili sanıklara verilen cezalar istiraf mahkemesi tarafından onandı. Mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Çorlu'da 25 kişinin öldüğü tren kazası | İstinaf sanıklara verilen cezaları onadı - 1

2018'de, 7'si çocuk 25 kişinin yaşamını yitirdiği tren kazasına ilişkin istinaf mahkemesi incelemesini tamamlayarak sanıklara verilen cezayı onadı. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

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Çorlu'da 25 kişinin öldüğü tren kazası | İstinaf sanıklara verilen cezaları onadı - 2

362 yolcusuyla Edirne Uzunköprü'den İstanbul Halkalı'ya giden tren, 8 Temmuz 2018’de Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi Sarılar Mahallesi yakınlarında raydan çıkıp devrilmişti. 7'si çocuk 25 kişinin yaşamını yitirdiği kazada 219 yolcu da yaralanmıştı.

Çorlu'da 25 kişinin öldüğü tren kazası | İstinaf sanıklara verilen cezaları onadı - 3

13 sanığın yargılandığı dava 6 yıl sürdü. Sanıklar, "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" ve
"Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçlamalarıyla yargılandı. 8 ile 17 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezalarına çaptırıldı.

Çorlu'da 25 kişinin öldüğü tren kazası | İstinaf sanıklara verilen cezaları onadı - 4

Yaşamını yitirenlerin yakınları sanıklara iyi hal indirimi uygulanmasına itiraz ederek istinaf mahkemesine başvurdu. Dava dosyası 8 Ekim'de İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesine taşındı. 72 günde incelemesini tamamlayan mahkeme oybirliği ile yerel mahkemenin kararını onadı.

Çorlu'da 25 kişinin öldüğü tren kazası | İstinaf sanıklara verilen cezaları onadı - 5

Kararda, "Usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığı, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu, eylemin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı anlaşılmıştır." denildi.

İstinaf mahkemesi, sanıkların tutukluluk halinin devamına da karar verdi. Son kararı Yargıtay verecek.

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