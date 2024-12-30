Çorlu'da 25 kişinin öldüğü tren kazası | İstinaf sanıklara verilen cezaları onadı
Tekirdağ Çorlu'da 2018 yılında 7'si çocuk 25 kişinin yaşamını yitirdiği tren kazasına ilişkin davayla ilgili sanıklara verilen cezalar istiraf mahkemesi tarafından onandı. Mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.
2018'de, 7'si çocuk 25 kişinin yaşamını yitirdiği tren kazasına ilişkin istinaf mahkemesi incelemesini tamamlayarak sanıklara verilen cezayı onadı. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.