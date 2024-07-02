Çorlu’da tarım arazisinde yangın: Alevlerle mücadeleye TOMA da destek veriyor

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde tarım arazisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Müdahale sırasında TOMA da kullanılıyor. Yangında ilk belirlemelere göre 300 dönümü buğday ekili olmak üzere 900 dönüm alan zarar gördü.

Çorlu’da tarım arazisinde yangın: Alevlerle mücadeleye TOMA da destek veriyor - 1

Çorlu’da tarım arazisinde yangın çıktı.

Yenice Mahallesi’ndeki Karatepe mevkisinde yaşanan yangın saat 15.00 sıralarında başladı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Çorlu’da tarım arazisinde yangın: Alevlerle mücadeleye TOMA da destek veriyor - 2

Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ile iş makineleri sevk edildi.

Çorlu’da tarım arazisinde yangın: Alevlerle mücadeleye TOMA da destek veriyor - 3

İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, Çorlu Emniyet Müdürlüğü’ne ait atış poligonunun da bulunduğu bölgeye polisin TOMA araçları da sevk edildi.

Çorlu’da tarım arazisinde yangın: Alevlerle mücadeleye TOMA da destek veriyor - 4

İtfaiye, TOMA ve iş makineleri ile müdahale edilen yangında ilk belirlemelere göre 300 dönümü ekili olmak üzere 900 dönüm tarım alanı zarar gördü.

Çorlu’da tarım arazisinde yangın: Alevlerle mücadeleye TOMA da destek veriyor - 5

Ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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