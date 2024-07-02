Çorlu’da tarım arazisinde yangın: Alevlerle mücadeleye TOMA da destek veriyor
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde tarım arazisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Müdahale sırasında TOMA da kullanılıyor. Yangında ilk belirlemelere göre 300 dönümü buğday ekili olmak üzere 900 dönüm alan zarar gördü.
Çorlu’da tarım arazisinde yangın çıktı.Yenice Mahallesi’ndeki Karatepe mevkisinde yaşanan yangın saat 15.00 sıralarında başladı.