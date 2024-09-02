Çorlu'da yağış hayatı felç etti

Tekirdağ Çorlu'da şiddetli yağış sele neden oldu. Sürücüler zor anlar yaşadı.

Çorlu'da yağış hayatı felç etti - 1

İlçede aniden bastıran şiddetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Çorlu'da yağış hayatı felç etti - 2

Yaklaşık 10 dakika etkili olan yağışta, başta Bülent Ecevit Bulvarı, Ahmet Taner Kışlalı Caddesi olmak üzere bazı cadde ve sokaklar suyla kaplandı.

Çorlu'da yağış hayatı felç etti - 3

Suyla kaplanan cadde ve sokaklarda bazı araçlar mahsur kaldı, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Çorlu'da yağış hayatı felç etti - 4

Yağmurdan korunmak isteyenler, kapalı alanlara sığındı.

Çorlu'da yağış hayatı felç etti - 5

Önemli noktalarda görev alan trafik polisleri, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Çorlu'da yağış hayatı felç etti - 6

Belediye ekipleri, suyla kaplanan cadde ve sokaklarda tahliye çalışması başlattı.

Çorlu'da yağış hayatı felç etti - 7
Çorlu'da yağış hayatı felç etti - 8
Çorlu'da yağış hayatı felç etti - 9
Çorlu'da yağış hayatı felç etti - 10
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