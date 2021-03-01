Corona virüs bu köyü teğet geçti

İHA 01.03.2021 - 11:37 | Son Güncelleme : 01.03.2021 - 11:39
Köy muhtarı Fatih Durna, kent merkezine gidiş gelişleri azaltabilmek adına vatandaşların market alışverişini kendi yapıyor. Eğribucak köyü sakinleri Covid-19 ile mücadelede elde ettikleri başarıyla çevre köylerden takdir topluyorlar.
KOMŞU ZİYARETLERİ YAPMADILAR
Eğribucak köyünde yaşayan Mehmet Koç, Covid-19 sürecinde komşular arası ziyaret yapmadıklarını belirterek, “Şükürler olsun, şu ana kadar köyümüze korona uğramadı ve sorun yaşamadık. Komşularla gidip, gelmiyoruz. Sosyal mesafeye dikkat ediyoruz. İhtiyaçlarımızı da sağ olsun muhtarımız gideriyor. Köyden dışarı çıkmadığımız için herhangi bir vakayla karşılaşılmadı. Köyümüze dışardan gelenler de olmuyor. Muhtarımız müsaade etmiyor” dedi.