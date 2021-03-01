Corona virüs bu köyü teğet geçti

Sivas kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan 30 haneli ve 101 nüfuslu köyde şu ana kadar tek bir Covid-19 vakasına rastlanmadı. Yaz aylarında vaka sayılarının patladığı Sivas’ta, Eğribucak köyü sakinleri misafir kabul etmezken, sosyal mesafeye ve temizlik kurallarına da dikkat ettiler.

KOMŞU ZİYARETLERİ YAPMADILAR Eğribucak köyünde yaşayan Mehmet Koç, Covid-19 sürecinde komşular arası ziyaret yapmadıklarını belirterek, “Şükürler olsun, şu ana kadar köyümüze korona uğramadı ve sorun yaşamadık. Komşularla gidip, gelmiyoruz. Sosyal mesafeye dikkat ediyoruz. İhtiyaçlarımızı da sağ olsun muhtarımız gideriyor. Köyden dışarı çıkmadığımız için herhangi bir vakayla karşılaşılmadı. Köyümüze dışardan gelenler de olmuyor. Muhtarımız müsaade etmiyor” dedi.