Corona virüs bu köyü teğet geçti

Yaz aylarında vaka sayılarının patladığı zamanlarda dahil tek bir vakanın bile görülmediği Sivas'ın Eğribucak köyü çevre halkı tarafından takdir topluyor. Köyde komşu ziyaretlerinin yapılmadığı söylenirken köy halkının çoğu market alışverişi de sadece muhtar tarafından yapıldı.

İHA 01.03.2021 - 11:37 | Son Güncelleme : 01.03.2021 - 11:39

Corona virüs bu köyü teğet geçti - 1
Sivas'ın Eğribucak köyünde salgının başından bu yana tek bir corona virüs vakası bile görülmedi.
Corona virüs bu köyü teğet geçti - 2
Sivas kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan 30 haneli ve 101 nüfuslu köyde şu ana kadar tek bir Covid-19 vakasına rastlanmadı. Yaz aylarında vaka sayılarının patladığı Sivas’ta, Eğribucak köyü sakinleri misafir kabul etmezken, sosyal mesafeye ve temizlik kurallarına da dikkat ettiler.
Corona virüs bu köyü teğet geçti - 3

Köy muhtarı Fatih Durna, kent merkezine gidiş gelişleri azaltabilmek adına vatandaşların market alışverişini kendi yapıyor. Eğribucak köyü sakinleri Covid-19 ile mücadelede elde ettikleri başarıyla çevre köylerden takdir topluyorlar.

KOMŞU ZİYARETLERİ YAPMADILAR

Eğribucak köyünde yaşayan Mehmet Koç, Covid-19 sürecinde komşular arası ziyaret yapmadıklarını belirterek, “Şükürler olsun, şu ana kadar köyümüze korona uğramadı ve sorun yaşamadık. Komşularla gidip, gelmiyoruz. Sosyal mesafeye dikkat ediyoruz. İhtiyaçlarımızı da sağ olsun muhtarımız gideriyor. Köyden dışarı çıkmadığımız için herhangi bir vakayla karşılaşılmadı. Köyümüze dışardan gelenler de olmuyor. Muhtarımız müsaade etmiyor” dedi.

Corona virüs bu köyü teğet geçti - 4

İHTİYAÇLARI MUHTAR GETİRDİ

Eğribucak köyü sakini Faruk Polat da market alışverişlerini köy muhtarının yaptığını söyleyerek, “Coronadan dolayı buraya İstanbul’dan geldik. Köyümüz sakin, komşularımız kurallara dikkat ediyorlar. Muhtarımız hassas bu konuda. Bir ihtiyacımız olduğunda muhtarımıza getirttiriyoruz. Dikkat ediyoruz, sosyal mesafeyi koruyoruz. Fazla birbirimize gidip, gelmiyoruz” dedi.
Corona virüs bu köyü teğet geçti - 5

'DURUMA GÖRE HAREKET EDİYORUZ'

Eğribucak köyü muhtarı Fatih Durna ise vatandaşların Covid-19 kurallarına riayet etmelerinin hastalığın ortaya çıkmamasında etkili olduğunu belirterek jandarma ekiplerinin de bu süreçte kendisine destek olduğunu söyledi. Durna, “Şu ana kadar hiçbir Covid-19 vakası köyümüzde görülmedi. Köylülerimizin birbirlerini ziyaret etmemesi, sosyal mesafe, hijyen ve maske kurallarına uyulması bu durumda etkili oldu. Köylülerimiz şehir merkezine gitmiyorlar. Genç arkadaşlar gittikleri zaman alışverişlerini yaptırıyorlar. İhtiyarlarımız zaten hiç şehre inmiyor. Kurallara uyuyoruz. Dışardan gelenleri uyarıyoruz. İstanbul ve Ankara’dan gelen yok şu anda gelmemeleri konusunda uyardık. Sağ olsunlar, onlarda riayet ediyorlar. HES kodlarınıza bakıyoruz, duruma göre hareket ediyoruz. Köyümüzde hiç hastalık olmadı” dedi.

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