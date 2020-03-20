Corona virüs nedeniyle işlerinin azaldığını belirten taksiciler eylem yaptı
Türkiye'de corona virüsün görülmesinin ülke genelinde önlemler artırıldı. Bu kapsamda müşreti sayısında azalış olduğunu söyleyen 200 kadar taksici, kiralarının düşürülmesini talep etti. Taleplerini dile getiren takcilere 1 metre kuralı uyarısı da yapıldı.
Abone ol
Paylaş
ntv.com.tr - DHA 20.03.2020 - 13:11
Corona virüs salgını taksicileri de vurdu.
Esenyurt ve Beylikdüzü'nde çalışan taksiciler son günlerde Türkiye'de de görülen corona virüs salgını nedeniyle müşreti sayılarında artış olduğunu belirtiyor.
Taksi kira ücretlerini ödemekte zorlanacaklarını belirten taksiciler kira ücretlerinin düşürülmesini talep etti.
Konvoy halinde duraklardan çıkan ve korna çalarak bir süre tur atan 200 taksici taleplerini topluca dile getirdi.
TAKSİCİLERE VİRÜS TEDBİRİ UYARISI
Turun ardından bir alanda toplanan taksicilere 1 metre kuralı hatırlatılarak bir arada durmamaları yönünde de uyarıda bulunuldu.
Eylem sonraki taksciler korna çalarak konvoy halinde meydandan ayrıldı.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.