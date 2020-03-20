Corona virüs nedeniyle işlerinin azaldığını belirten taksiciler eylem yaptı

Konvoy halinde duraklardan çıkan ve korna çalarak bir süre tur atan 200 taksici taleplerini topluca dile getirdi.

TAKSİCİLERE VİRÜS TEDBİRİ UYARISI Turun ardından bir alanda toplanan taksicilere 1 metre kuralı hatırlatılarak bir arada durmamaları yönünde de uyarıda bulunuldu.