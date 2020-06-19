Corona virüs tedbirli 4. cuma namazı

Corona virüs (Covid-19) tedbirleri çerçevesinde 16 Mart'ta toplu ibadete kapatılan camilerin yeniden açılmasıyla, dördüncü cuma namazı Başkent'te sağanak yağmur altında kılındı.

İHA 19.06.2020 - 16:32

Corona virüs tedbirli 4. cuma namazı - 1
Dünya genelinde etkisini sürdüren corona virüs salgını dolayısıyla Türkiye'de de salgın yayılımının önüne geçmek için çeşitli tedbirler alınmıştı.
Corona virüs tedbirli 4. cuma namazı - 2
16 Mart tarihinde toplu ibadete kapatılan camilerin yeniden açılmasının ardından, bu hafta dördüncü kez cuma namazı kılmak isteyen vatandaşlar camileri doldurdu.
Corona virüs tedbirli 4. cuma namazı - 3
Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde ise namaz esnasında aniden bastıran sağanak yağmura cemaat aldırış etmeden cuma namazını kıldı.
Corona virüs tedbirli 4. cuma namazı - 4
Corona virüs tedbirli 4. cuma namazı - 5
Cuma namazını eda etmek için Hacı Bayram-ı Veli Camii'ne gelenlerin girişlerde ateşi ölçülürken, vatandaşlara kapıda maske ve tek kullanımlık seccade dağıtıldı.
Corona virüs tedbirli 4. cuma namazı - 6
Corona virüs tedbirli 4. cuma namazı - 7
Corona virüs tedbirli 4. cuma namazı - 8
Corona virüs tedbirli 4. cuma namazı - 9
Corona virüs tedbirli 4. cuma namazı - 10
Corona virüs tedbirli 4. cuma namazı - 11
Corona virüs tedbirli 4. cuma namazı - 12
Corona virüs tedbirli 4. cuma namazı - 13
Corona virüs tedbirli 4. cuma namazı - 14
Corona virüs tedbirli 4. cuma namazı - 15
Corona virüs tedbirli 4. cuma namazı - 16

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