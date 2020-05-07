Corona virüse rağmen evde kalmayanlara soruldu: Neden dışarıdasınız?

Bazı vatandaşlar ise uyarılara rağmen dışarı çıkmaya devam ediyor.
İstanbul Pendik’te vatandaşların dışarı çıkmasıyla sokakların dolduğu görüldü.
Vatandaşlar, kendilerine yöneltilen ‘neden dışarıdasınız?’ sorularına ise ilginç cevaplar verdi.
Sokakta yürüyen bir vatandaş, “Alacağım var, vereceğim var. Bir şeyler almamız lazım. Evde hapis mi kalayım yani? Yaşlıyız da, canlıyız yürüyoruz. Hiçbir yere gitmeyecek miyiz, mahkum muyuz millete? İşimiz var gücümüz var” dedi.
Başka bir vatandaş ise neden dışarıdasınız sorusuna “Trabzonluyum, darlandım” dedi.
Sokakta yürüyen bir kişi, “Canım çektiği için dışarıdayım” diye konuştu.
Başka bir vatandaş, “Pendik şu anda normal. Vatandaşlar sakin, herkes muhafazasını yapıyor” şeklinde konuştu.
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