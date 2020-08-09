Corona virüse rağmen teknede eğlence yaptılar

Dün akşam saatlerinde Fatih Balat Sahili'nden tekneye binen içinde çocukların da olduğu kalabalık bir grup, boğaza açıldı.

Denizde bulunan teknelere çıkan polis ekipleri, burada bulunanların koronavirüs tedbirlerine uyup uymadıklarını kontrol etti. Kontrol edilen bir teknede bulunanların maske takmaması nedeniyle bu kişilere 900 TL para cezası kesildi. Ayrıca tekneyi, evraklarında belirtilen kişinin dışında kişilerin kullandığı tespit edildi. Tekne ve içindekiler hakkında İstanbul Liman Başkanlığı için tutanak tutuldu.