Corona virüse rağmen teknede eğlence yaptılar

İstanbul'da Fatih Balat'ta koronavirüse rağmen tekneye bilen kalabalık bir grup denize açılarak eğlence yaptı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri de denizde tekneler üzerinde denetim yaptı.

DHA 09.08.2020 - 05:37

Corona virüse rağmen teknede eğlence yaptılar - 1
Corona virüs salgını nedeniyle uygulanan tedbirlere rağmen vatandaşlar teknelerde eğlence yapmaya devam ediyor.
Corona virüse rağmen teknede eğlence yaptılar - 2

Dün akşam saatlerinde Fatih Balat Sahili'nden tekneye binen içinde çocukların da olduğu kalabalık bir grup, boğaza açıldı.
Corona virüse rağmen teknede eğlence yaptılar - 3
Teknenin sahilden hareket etmesi sonrasında teknede bulunanlar eğlenmeye başladı. Çeşitli oyun havaları eşliğinde eğlenen grubun sosyal mesafe kuralına uymadığı ve maske takmadığı görüldü.
Corona virüse rağmen teknede eğlence yaptılar - 4

POLİS DENETİM YAPTI

Vatandaşların, koronavirüs tedbirlerine uymaması nedeniyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri de Haliç'te ve İstanbul Boğazı'nda tekneler üzerinde denetimlerde bulundu.
Corona virüse rağmen teknede eğlence yaptılar - 5
Denizde bulunan teknelere çıkan polis ekipleri, burada bulunanların koronavirüs tedbirlerine uyup uymadıklarını kontrol etti. Kontrol edilen bir teknede bulunanların maske takmaması nedeniyle bu kişilere 900 TL para cezası kesildi. Ayrıca tekneyi, evraklarında belirtilen kişinin dışında kişilerin kullandığı tespit edildi. Tekne ve içindekiler hakkında İstanbul Liman Başkanlığı için tutanak tutuldu.
Corona virüse rağmen teknede eğlence yaptılar - 6
Corona virüse rağmen teknede eğlence yaptılar - 7

DİĞER GALERİLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER