Corona virüsle mücadelede aşı olmayanlar için yeni kısıtlamalar gündemde

DUYARSIZ GRUPLAR

Edinilen bilgiye göre, hızlı bir aşı kampanyasıyla sonbaharda toplumsal bağışıklığın yüzde 70’e ulaşması planının başarıyla uygulanabilmesi için bazı önlemler alınacak.

Yapılan değerlendirme toplantılarında, aşı randevularına ilginin azalmasının nedeni olarak, 40-50 yaş arasındaki orta yaş gruplarındaki aşı duyarsızlığı gösteriliyor. 18-35 yaş arasının ise hem kurallara uyum, hem de aşıya ilgi açısından en duyarsız kitle olduğu belirtiliyor.