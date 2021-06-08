Corona virüsle mücadelede aşı olmayanlar için yeni kısıtlamalar gündemde

Türkiye'nin corona virüs salgınıyla mücadelesinde aşılamanın önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Buna göre, pandeminin sonbahar aylarına kadar kontrol altına alınması ve toplumsal bağışıklığın yüzde 70’e ulaşması planının başarısı için bazı önlemler gündemde.

ntv.com.tr 08.06.2021 - 07:59 | Son Güncelleme : 08.06.2021 - 08:03

Corona virüsle mücadelede aşı olmayanlar için yeni kısıtlamalar gündemde - 1

Corona virüs salgınının, sonbahar aylarına kadar kontrol altına alınması ve toplumun büyük bölümünün aşılanma planının hayata geçirilmesi için yeni kararlar gündemde. Hürriyet gazetesinden Nuray Babacan'ın haberine göre uzmanlar, “Aşı yavaşladı, açılma hızlandı. Böyle giderse sonbahar hedefini tutturmak zorlaşır” yorumu yapıyor.

Corona virüsle mücadelede aşı olmayanlar için yeni kısıtlamalar gündemde - 2

DUYARSIZ GRUPLAR  

Edinilen bilgiye göre, hızlı bir aşı kampanyasıyla sonbaharda toplumsal bağışıklığın yüzde 70’e ulaşması planının başarıyla uygulanabilmesi için bazı önlemler alınacak.

Yapılan değerlendirme toplantılarında, aşı randevularına ilginin azalmasının nedeni olarak, 40-50 yaş arasındaki orta yaş gruplarındaki aşı duyarsızlığı gösteriliyor. 18-35 yaş arasının ise hem kurallara uyum, hem de aşıya ilgi açısından en duyarsız kitle olduğu belirtiliyor.
Corona virüsle mücadelede aşı olmayanlar için yeni kısıtlamalar gündemde - 3

"FAZLA RAHATLADIK"

Sadece aşı kampanyası değil, Sağlık Bakanlığı’nın koordinasyonunda, karar vericiler ve sosyal bilimcilerle birlikte toplumun aşı psikolojisini yönetmek için yeni kararlar alınması gerektiği de ifade ediliyor.

Özellikle, sonbahara kadar toplumun yüzde 70’inin bağışıklık kazanması gerektiği, aksi durumda bu oranın yüzde 50’de kalabileceği öne sürülüyor.
Corona virüsle mücadelede aşı olmayanlar için yeni kısıtlamalar gündemde - 4

Uzmanlar, “Yani, kurallara uymayarak toplumu enfekte eden ile aşıya duyarsız olan aynı yaş grubu. Bir de ‘sonbaharda her şey bitecek, maskesiz dönem başlayacak’ gibi erken yayılan hava nedeniyle, fazla rahatlama yaşanmaya başladı” diyor.

Corona virüsle mücadelede aşı olmayanlar için yeni kısıtlamalar gündemde - 5

AŞIDA POZİTİF AYRIMCILIK  

Corona virüs aşısına ilginin artmaması durumunda, aşı yaptıranlara pozitif ayrımcılık uygulanması da planlar arasında bulunuyor. HES kodu olmayanların kamu binaları, bankalar ve AVM’lere alınmaması gibi, aşı yaptırmayanlara dönük sınırlamalar da tartışılmaya başlanacak.

Corona virüsle mücadelede aşı olmayanlar için yeni kısıtlamalar gündemde - 6

Aşıya erişimin yaygınlaşmasının ardından, aşı yaptırmayanların oranının yüksek olması durumunda, sinema, tiyatro, spor müsabakaları, konser, hatta bazı kamu kurumları gibi yerlere aşı olmayanların girememesine ilişkin kuralların gündeme gelebileceği belirtiliyor.

Corona virüsle mücadelede aşı olmayanlar için yeni kısıtlamalar gündemde - 7

KRONİK HASTALIK LİSTESİ GENİŞLEDİ: AŞI SÜRPRİZİ  

Sağlık Bakanlığı, sağlık personelinin aşılanması tamamlandıktan sonra, kanser hastaları, bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçlar kullanan hastalar hatta obezite sorunu yaşayan vatandaşlar için aşı çalışmalarına başlamıştı.

Corona virüsle mücadelede aşı olmayanlar için yeni kısıtlamalar gündemde - 8
Bakanlık ülkeye ulaşan BioNTech aşılarıyla birlikte, kronik hastalıklara yenilerini eklerken aşılanacak vatandaş sayısını artırdı. Bu yeni kronik hastalıkların başında tansiyon, diyabet, ileri böbrek hastalıkları ve kalp hastalıkları da bulunuyor.
Corona virüsle mücadelede aşı olmayanlar için yeni kısıtlamalar gündemde - 9
Corona virüsle mücadelede aşı olmayanlar için yeni kısıtlamalar gündemde - 10

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