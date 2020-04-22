Corona virüsten değil tozdan maske takılıyorlar

''TARLALARIMIZI EKEMİYORUZ'' Köseli Mahalle Muhtarı Menmut Çuğu, her gece çimento tozunun havaya salındığını, sabah fabrika çevresi ve mahallelerinin toz bulutunun kapladığını belirterek "Tarlalarımızı ekemiyoruz. Şu anda evlerimizde camlarımız hep toz içerisinde, astım hastası olan insanlarımız var sürekli hasta oluyorlar” dedi.

''VİRÜSTEN DEĞİL TOZDAN ÖLECEĞİM'' Fabrikadan salınan tozun sağlığını olumsuz etkilediğini ifade eden mahalle sakinlerinden Nadir Us (70), "Ben bu corona virüsten ölmeyeceğim de bu fabrikadan salınan tozdan öleceğim. Yatarken dahi evde maske takmak zorunda kalıyoruz. Evin içe kadar giriyor, eşyalarımız hep toz içerinde kaldı'' dedi.