Corona virüsten değil tozdan maske takılıyorlar

Samsun'da bulunan bir çimento fabrikasının yakınında bulunan mahalle halkı fabrikanın tozu nedeniyle nefes almakta zorlanıyor. Ev içinde dahi maske taktıklarını belirten mahalleli önlem alınmasını istiyor.
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DHA 22.04.2020 - 11:18
Samsun'un Kavak ilçesinde, bir mahalle yakınlarında bulunan fabrikanın tozu nedeniyle maske takmak zorunda kalıyor.
İlçeye bağlı Köseli Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar, evlerine 300 metre mesafede bulunan çimento fabrikasının havaya bıraktığı toz nedeniyle zorluk yaşıyor.
Özellikle akşam saatlerinde fabrikadan çıkan tozun evlerin içine kadar girdiğini söyleyen mahalle halkı, nefes alamadıklarını, evde bile maske takmak zorunda kaldıklarını söylüyor.
Ayrıca fabrikanın yakınında bulunan tarım arazilerini toz nedeniyle kullanamadıklarından yakınan mahalleli, önlem alınmasını istedi.
''TARLALARIMIZI EKEMİYORUZ''
Köseli Mahalle Muhtarı Menmut Çuğu, her gece çimento tozunun havaya salındığını, sabah fabrika çevresi ve mahallelerinin toz bulutunun kapladığını belirterek "Tarlalarımızı ekemiyoruz. Şu anda evlerimizde camlarımız hep toz içerisinde, astım hastası olan insanlarımız var sürekli hasta oluyorlar” dedi.
''VİRÜSTEN DEĞİL TOZDAN ÖLECEĞİM''
Fabrikadan salınan tozun sağlığını olumsuz etkilediğini ifade eden mahalle sakinlerinden Nadir Us (70), "Ben bu corona virüsten ölmeyeceğim de bu fabrikadan salınan tozdan öleceğim. Yatarken dahi evde maske takmak zorunda kalıyoruz. Evin içe kadar giriyor, eşyalarımız hep toz içerinde kaldı'' dedi.
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