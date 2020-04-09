Corona virüsten korunmak için aracına dezenfeksiyon sistemi kurdu
Gaziantep'te oto tamircilikle uğraşan bir kişi corona virüs salgınıyla mücadele için yolculuk sırasında araçların içini dezenfekte eden sistem geliştirdi.
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DHA 09.04.2020 - 09:37| Son Güncelleme : 09.04.2020 - 10:57
Gaziantep'te oto tamirciliği yapan Murat Ağbaş (22), yaklaşık 10 günlük çalışmasının ardından aracına bir sistem kurdu.
Kentte oto tamirciliği yapan Murat Ağbaş, corona virüs salgını nedeniyle çalıştığı iş yeri geçici olarak kapanınca evinin garajında virüse karşı araçları korumaya yönelik sistem geliştirmek için çalışmaya başladı.
Ağbaş, Yaklaşık 10 günlük çalışmasının ardından aracı hareket halindeyken dezenfekte eden sistem geliştirdi.
Aracın aküsünden alınan elektrik ile çalışan sistemde bagaja monte edilen küçük bir motor aracılığıyla dezenfektan madde titreşimle buharlaşarak arabanın her tarafına yayılıyor.
'TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA DA KULLANILABİLİR'
Ağbaş, corona virüs nedeniyle sokağa çıkmayın çağrılarına uyarak evde kaldığını ve bu süreçte sistemi geliştirdiğini ifade ederek, "Yaptığım sistem çok basit, ortalama 10 günde yaptım. Bu sistem toplu taşıma araçlarında da kullanılabilecek bir sistem'' dedi.
'ISINMA OLMUYOR'
Arabanın bagajına monte ettiği sistemin kesinlikle ısınmadığını belirten Murat Ağbaş, ''Buharlaşan dezenfekte ilacı aracın içine tahliye ediyoruz. Bir mekanik parça yaptım. Sistemde kesinlikle ısınma olmuyor. Isınırsa dezenfekte ilacı etkisini kaybediyor. Haznenin içindeki dezenfekte ilacını titreşim yoluyla ve fan vasıtasıyla buhar haline getirerek içeri tahliye ediyoruz. Şimdi tek hortum ile yaptım. Herkes görsün ve anlasın diye böyle tek hortumla kaba bir şekilde yaptım. Bu sistem bütün araçlarda kullanılabilir. Araç nereden hava salgılıyorsa, bu buharı oradan verme şansımız da var'' diye konuştu.
1 LİTRE DEZENFEKTAN 1 HAFTA KULLANILACAK
Arabaların kilometresine göre sürenin değişeceğini vurgulayan Ağbaş, hazneye koyulacak olan 1 litre dezenfektan ilacının ortalama 1 hafta boyunca kullanılabileceğini dile getirdi.
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