Çorum’da 3 bin 300 yıllık keşif | Silo olduğu değerlendiriliyor
Şapinuva Antik Kenti’ndeki arkeolojik kazıda, yaklaşık 3 bin 300 yıllık silo bulundu. Şapinuva Kazı Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Önder İpek, “2022'den itibaren yürüttüğümüz çalışmada bu yapının bir silo olabileceğine dair kanaatlerimiz arttı. Teknik çalışmalar bu alanın gerçekten bir silo mu yoksa başka bir işlevinin olup olmadığını bize verecek.” dedi.
Çorum’un Ortaköy ilçesindeki Şapinuva Antik Kenti’ndeki arkeolojik kazıda, silo olabileceği değerlendirilen yaklaşık 3 bin 300 yıllık yapı bulundu.
Hititlerin önemli şehirlerinden Şapinuva'da 1990 yılında başlayan arkeolojik kazılar, Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü'nden Doktor Öğretim Üyesi Önder İpek başkanlığında, Türk Tarih Kurumu Başkanlığı finansal desteğiyle sürüyor.
Farklı üniversitelerden akademisyenlerin yer aldığı kazı ekibi, binlerce yıllık geçmişe sahip alanda tarihin izini sürüyor.