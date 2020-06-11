Çorum'da aslan korkusu: Her yerde arıyorlar

Çorum 'da Bayat ilçesinde bulunan bir köyde 'aslan' iddiası tedirginlik yaratmaya devam ediyor.

Ayrıca köyde aslan gördüğünü iddia eden sayısı da her geçen gün artıyor.

Henüz bir bulguya ulaşılamazken, köyde yaşayanlar, aslan iddiası nedeniyle tedirgin oldu. Bölge halkı, zaman zaman köyün çevresinde dürbünle ve tüfekle arama yapıyor. Tarlaya hasat yapmaya giderken de korktuklarını dile getiren kişiler, hasat ve hayvan otlatma için araziye yalnız gitmediklerini söyledi.