Çorum'da aslan korkusu: Her yerde arıyorlar

Çorum'da aslan gördüğünü iddia eden sayısı artıyor. Tedirginlik yaratan duruma karşı fotokapanlar yerleştirildi. Drone ile arama yapılırken 'Aslanı bulma' çalışmalarına jandarma da dahil oldu. Ayrıca köylüler tüfek ve dürbünlerle arazide olduğu iddia edilen aslanı arıyor.

DHA 11.06.2020 - 14:20

Çorum'da aslan korkusu: Her yerde arıyorlar - 1

Çorum'da Bayat ilçesinde bulunan bir köyde 'aslan' iddiası tedirginlik yaratmaya devam ediyor.

Çorum'da aslan korkusu: Her yerde arıyorlar - 2
Aşağı Emirhalil köyüne yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıktaki merada sürüde otlayan büyükbaşlar, son 2 ay içinde yabani hayvan saldırısında telef oldu.
Çorum'da aslan korkusu: Her yerde arıyorlar - 3
Sürünün Afganistan uyruklu çobanı, saldıran hayvanın aslan olduğunu iddia etmesi üzerine köy halkında panik arttı.
Çorum'da aslan korkusu: Her yerde arıyorlar - 4
Ayrıca köyde aslan gördüğünü iddia eden sayısı da her geçen gün artıyor.
Çorum'da aslan korkusu: Her yerde arıyorlar - 5
Köyde başlayan 'aslan' aramasına muhtarın haber vermesi üzerine jandarma da katıldı.
Çorum'da aslan korkusu: Her yerde arıyorlar - 6
Ayrıca bölgede dronla da havadan tarama yapıldı.
Çorum'da aslan korkusu: Her yerde arıyorlar - 7
Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince bölgeye 3 fotokapan yerleştirildi.
Çorum'da aslan korkusu: Her yerde arıyorlar - 8
Henüz bir bulguya ulaşılamazken, köyde yaşayanlar, aslan iddiası nedeniyle tedirgin oldu. Bölge halkı, zaman zaman köyün çevresinde dürbünle ve tüfekle arama yapıyor. Tarlaya hasat yapmaya giderken de korktuklarını dile getiren kişiler, hasat ve hayvan otlatma için araziye yalnız gitmediklerini söyledi.
Çorum'da aslan korkusu: Her yerde arıyorlar - 9
Çorum'da aslan korkusu: Her yerde arıyorlar - 10
Çorum'da aslan korkusu: Her yerde arıyorlar - 11
Çorum'da aslan korkusu: Her yerde arıyorlar - 12
Çorum'da aslan korkusu: Her yerde arıyorlar - 13
Çorum'da aslan korkusu: Her yerde arıyorlar - 14
Çorum'da aslan korkusu: Her yerde arıyorlar - 15
Çorum'da aslan korkusu: Her yerde arıyorlar - 16
Çorum'da aslan korkusu: Her yerde arıyorlar - 17

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