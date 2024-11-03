Çorum'da bir binada doğalgaz patlaması: 1 can kaybı, 33 yaralı

Patlama anında büyük korku yaşadıklarını ve sonra yaralıları kurtarmaya çalıştıklarını anlatan Rafet Kazak, “Oturma odasında televizyon izliyordum. Hanım geldi, ‘Aşağıki kattan doğalgaz sesi geliyor’ dedi. Ben de ‘Bir zilini çal, uyar’ dedim. Aşağı indi, zile basmış, açan olmuyor. Sonra doğalgaz vanasını kapatmaya çalışmış, gücü yetmemiş. Daha sonra evdeki vatandaşın kızını arıyor, ‘Ses geliyor, babanız içeride’ diyor. Ama kimse gelmiyor. Sonra 45 dakika, 1 saat aralığında bu olay oluyor. Sonra ben çocuklara koştum. Eşimin üzerine duvar yıkılmıştı, onu kurtardım. Küçük zedelenmeleri vardı. Sonra hepsini itfaiye ile balkondan aşağı indirdik. Sonra aşağı indim. Kimseyi göremedim. Birçok vatandaşı benim binamdan dışarı çıkarttık. Yaralılara şifalar diliyorum” dedi.