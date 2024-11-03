Çorum'da bir binada doğalgaz patlaması: 1 can kaybı, 33 yaralı

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından patlamaya ilişkin adli soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Çorum'da bir binada doğalgaz patlaması: 1 can kaybı, 33 yaralı - 1

Osmancık Caddesi'ndeki binada doğa gaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlamanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

HABERİN VİDEOSU:

PATLAMA ANI:

TÜRKİYE HABERLERİ

Çorum'da bir binada doğalgaz patlaması: 1 can kaybı, 33 yaralı - 2

Olayda bir kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı.

Çorum'da bir binada doğalgaz patlaması: 1 can kaybı, 33 yaralı - 3

Patlama nedeniyle binada ağır hasar oluştu, çok sayıda ev, iş yeri ve araç zarar gördü.

Çorum'da bir binada doğalgaz patlaması: 1 can kaybı, 33 yaralı - 4

Patlama nedeniyle binada ağır hasar oluştu, çok sayıda ev, iş yeri ve araç zarar gördü.

Çorum'da bir binada doğalgaz patlaması: 1 can kaybı, 33 yaralı - 5

Ayrıca çevredeki binalar tahliye edildi, bazı vatandaşlar evlerinden itfaiye merdiveni aracılığıyla çıkarıldı.

Çorum'da bir binada doğalgaz patlaması: 1 can kaybı, 33 yaralı - 6

Cadde trafiğe kapatıldı, bölgeye güvenlik şeridi çekildi.

Çorum'da bir binada doğalgaz patlaması: 1 can kaybı, 33 yaralı - 7

VALİDEN AÇIKLAMA

Vali Ali Çalgan, ilk belirlemelere göre 5 katlı binanın üçüncü katında doğalgaz patlaması meydana geldiğini söyledi.

Çorum'da bir binada doğalgaz patlaması: 1 can kaybı, 33 yaralı - 8

Çalgan, "Olayda bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Çok sayıda vatandaşımız da yaralandı. Yaralılar bölgedeki sağlık kuruluşlarına nakledildi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor." dedi.

Çorum'da bir binada doğalgaz patlaması: 1 can kaybı, 33 yaralı - 9

Çalgan, evleri zarar gören kişilerin kamu misafirhanelerinde kalacağını dile getirdi.

Çorum'da bir binada doğalgaz patlaması: 1 can kaybı, 33 yaralı - 10

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından patlamaya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada "Hilal Apartmanı isimli binada meydana gelen patlamada bir vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetmiş 16 vatandaşımız yaralanmıştır. İlk belirlemelere göre doğalgaz patlaması olduğu değerlendirilmekte." denildi.

Çorum'da bir binada doğalgaz patlaması: 1 can kaybı, 33 yaralı - 11

ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığı ve olayın tüm yönleriyle incelenmekte olduğunun belirtildiği açıklamada, "Sorumluluğu olan kişi ve kişiler hakkında adli yünden gereğinin en kısa sürede yapılacağı hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

Çorum'da bir binada doğalgaz patlaması: 1 can kaybı, 33 yaralı - 12

ÖLEN VATANDAŞIN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Yaralanan vatandaşların hastanelerde tedavisi devam ederken, hayatını kaybeden vatandaşın 65 yaşındaki Osman Keyinci olduğu tespit edildi. Keyinci'nin cenazesi, yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Çorum'da bir binada doğalgaz patlaması: 1 can kaybı, 33 yaralı - 13

EVİN İÇİ GÖRÜNTÜLENDİ

Olayla ilgili soruşturma sürerken, patlamanın yaşandığı evin içerisi cep telefonu ile görüntülendi. Fotoğraflarda evin savaş alanına döndüğü görüldü.

Çorum'da bir binada doğalgaz patlaması: 1 can kaybı, 33 yaralı - 14

PATLAMADAN ÖNCE GAZ SESİ GELMİŞ

Patlamanın yaşandığı evin üst katında yaşayan Rafet Kazak, olay anını İHA muhabirine anlattı.

Patlamadan bir süre önce patlamanın yaşandığı evden gaz sesi geldiğini ve eşinin zili çalmasına rağmen kapıyı açanın olmadığını söyleyen Kazak, bu olaydan bir süre sonra patlamanın yaşandığını ifade etti.

Çorum'da bir binada doğalgaz patlaması: 1 can kaybı, 33 yaralı - 15

Patlama anında büyük korku yaşadıklarını ve sonra yaralıları kurtarmaya çalıştıklarını anlatan Rafet Kazak, “Oturma odasında televizyon izliyordum. Hanım geldi, ‘Aşağıki kattan doğalgaz sesi geliyor’ dedi. Ben de ‘Bir zilini çal, uyar’ dedim. Aşağı indi, zile basmış, açan olmuyor. Sonra doğalgaz vanasını kapatmaya çalışmış, gücü yetmemiş. Daha sonra evdeki vatandaşın kızını arıyor, ‘Ses geliyor, babanız içeride’ diyor. Ama kimse gelmiyor. Sonra 45 dakika, 1 saat aralığında bu olay oluyor. Sonra ben çocuklara koştum. Eşimin üzerine duvar yıkılmıştı, onu kurtardım. Küçük zedelenmeleri vardı. Sonra hepsini itfaiye ile balkondan aşağı indirdik. Sonra aşağı indim. Kimseyi göremedim. Birçok vatandaşı benim binamdan dışarı çıkarttık. Yaralılara şifalar diliyorum” dedi.

Çorum'da bir binada doğalgaz patlaması: 1 can kaybı, 33 yaralı - 16

Patlama nedeniyle iş yerleri zarar gören esnaf ise dükkanlarına gelerek temizlik yapmaya başladı. Vatandaşlar olay anında büyük panik yaşadıklarını ve basıncın etkisi ile bayıldıklarını söyledi.

Çorum'da bir binada doğalgaz patlaması: 1 can kaybı, 33 yaralı - 17
Çorum'da bir binada doğalgaz patlaması: 1 can kaybı, 33 yaralı - 18
DAHA FAZLA GÖSTER