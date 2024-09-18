Çorum'da bir tarih gün yüzüne çıkıyor: Selçuklu'nun Hattuşa'sı
Çorum'da önemli bir Anadolu Selçuklu kenti gün yüzüne çıkartılıyor. Kalehisar'da tarihin yeniden ayağa kaldırılması, kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması için çalışmalar devam ediyor.
Çorum'da yürütülen Kalehisar kazı çalışmaları ile ilgili konuşan Kazı Başkanı Doç. Dr. Mustafa Kemal Şahin, Anadolu Selçuklu Devleti'nin önemli yerleşim merkezinden olan Kalehisar'ın Hititlerin başkenti Hattuşa gibi önemli bir merkez olduğunu açıkladı.