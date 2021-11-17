Çorum'da 'dünyanın en dar sokağı' açılıyor

Çorum’da 1,5 metre genişliği ile 'dünyanın en dar sokağı' olarak tanıtılan 30 metre uzunluğundaki 'Dikiciler Sokağı' restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla yıl sonunda kent turizmine kazandırılacak.

Haberler - DHA 17.11.2021 - 10:10

Çorum'da 'dünyanın en dar sokağı' açılıyor - 1

1,5 METRE GENİŞLİĞİNDE VE 30 METRE UZUNLUĞUNDA

Üçtutlar Mahallesi’ndeki 1,5 metre genişliğinde ve 30 metre uzunluğundaki, ‘dünyanın en dar sokağı’ olarak tanıtılan ‘Dikiciler Sokağı’ ilgi görüyor.

Çorum'da 'dünyanın en dar sokağı' açılıyor - 2

Kenti ziyaret eden turistlerin ilgisini çeken sokakta, özellikle üniversite öğrencileri ile gelin ve damatlar fotoğraf çektiriyor.

Çorum'da 'dünyanın en dar sokağı' açılıyor - 3

YIL SONUNDA AÇILACAK

Eskiden 40'ı aşkın esnafın faaliyet gösterdiği sokakta, Belediyesi tarafından başlatılan restorasyon çalışmalarıyla tarihi sokak, yıl sonunda kent turizmine kazandırılacak.

Çorum'da 'dünyanın en dar sokağı' açılıyor - 4

''TARİHİ DOKUSUNU KORUYORUZ''

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, 4 yıl önce başlatılan restorasyon çalışmasında artık sona gelindiğini belirterek, "Bu tarihi arastayı, tüm dokusunu koruyarak restore ediyoruz. Hem şehrimizin tarihine ve kültürüne sahip çıkmış hem de esnafımızın kullanımına açmış olmayı hedefliyoruz. İnşallah projemizi bu yılın sonu itibariyle tamamlamış olacağız'' dedi.

Çorum'da 'dünyanın en dar sokağı' açılıyor - 5

''BİREBİR AYNISI OLMUŞ''

Arastada 42 sene ayakkabı tamirciliği yaptığını belirten esnaf Kemal Ceyhan da, "Çalışmalar bitime yaklaştı ve her baktığımda çocukluğuma geri dönüyorum. Eski halinin birebir orijinali oluyor. Bu arasta tuğlasıyla, oluğuyla, içinin ahşap dokusuyla tam anlamıyla 1957'deki haline geri dönüyor'' diye konuştu.

Çorum'da 'dünyanın en dar sokağı' açılıyor - 6
Çorum'da 'dünyanın en dar sokağı' açılıyor - 7
Çorum'da 'dünyanın en dar sokağı' açılıyor - 8
Çorum'da 'dünyanın en dar sokağı' açılıyor - 9
Çorum'da 'dünyanın en dar sokağı' açılıyor - 10
Çorum'da 'dünyanın en dar sokağı' açılıyor - 11
Çorum'da 'dünyanın en dar sokağı' açılıyor - 12
Çorum'da 'dünyanın en dar sokağı' açılıyor - 13

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