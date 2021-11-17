Çorum'da 'dünyanın en dar sokağı' açılıyor

''TARİHİ DOKUSUNU KORUYORUZ''

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, 4 yıl önce başlatılan restorasyon çalışmasında artık sona gelindiğini belirterek, "Bu tarihi arastayı, tüm dokusunu koruyarak restore ediyoruz. Hem şehrimizin tarihine ve kültürüne sahip çıkmış hem de esnafımızın kullanımına açmış olmayı hedefliyoruz. İnşallah projemizi bu yılın sonu itibariyle tamamlamış olacağız'' dedi.