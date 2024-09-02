Çorum’da hareketli saatler: “3 saat içinde görüşmezsek evi patlatacağım”

Çorum’da hareketli saatler yaşandı. Ali Rıza G. isimli kişi, kendisinden ayrılan eşiyle görüşemediği için evini ve aracını benzinle doldurup, kendini daireye kitledi. Eşi Perihan G. ile 3 saat içinde telefonla görüşmezse evini ve arabasını patlatacağına yönelik not da bırakan Ali Rıza G, emniyet güçleri tarafından ikna edilip, polis merkezine götürüldü.

Çorum’da hareketli saatler: “3 saat içinde görüşmezsek evi patlatacağım” - 1

Çorum’da bir kişi, kendisinden ayrılan eşi ile görüşemediği için evini ve arabasını benzinle doldurduğunu belirten bir not bırakarak kendisini eve kilitledi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Çorum’da hareketli saatler: “3 saat içinde görüşmezsek evi patlatacağım” - 2

“EV BENZİNLE DOLU” NOTU BIRAKTI

Ali Rıza G, Ilı Caddesi’ndeki evinin önünde park halindeki 19 BA 120 plakalı aracının üzerine, aracın ve evin benzinle dolu olduğunu, kendisinden ayrılan eşi Perihan G. ile 3 saat içinde telefonla görüşmezse evini ve arabasını patlatacağına belirten not astı.

Çorum’da hareketli saatler: “3 saat içinde görüşmezsek evi patlatacağım” - 3

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Caddeyi trafiğe kapatan ekipler, Ali Rıza G’yi ikna etmek için çalışmalara başladı.

Çorum’da hareketli saatler: “3 saat içinde görüşmezsek evi patlatacağım” - 4

Ali Rıza G’nin zaman zaman pencereden polislere “Size gelmeyin demedim mi?”, “Beni durduramazsınız.” şeklinde bağırdığı işitildi.

Çorum’da hareketli saatler: “3 saat içinde görüşmezsek evi patlatacağım” - 5

2,5 SAAT SONRA İKNA EDİLDİ

Hareketli saatler yaşanmasına neden olan adam, emniyet güçleri tarafından 2,5 saat süren çabalar sonucu ikna edildi.

Ali Rıza G, polis merkezine götürüldü.

DAHA FAZLA GÖSTER