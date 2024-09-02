Çorum’da hareketli saatler: “3 saat içinde görüşmezsek evi patlatacağım”
Çorum’da hareketli saatler yaşandı. Ali Rıza G. isimli kişi, kendisinden ayrılan eşiyle görüşemediği için evini ve aracını benzinle doldurup, kendini daireye kitledi. Eşi Perihan G. ile 3 saat içinde telefonla görüşmezse evini ve arabasını patlatacağına yönelik not da bırakan Ali Rıza G, emniyet güçleri tarafından ikna edilip, polis merkezine götürüldü.
Çorum’da bir kişi, kendisinden ayrılan eşi ile görüşemediği için evini ve arabasını benzinle doldurduğunu belirten bir not bırakarak kendisini eve kilitledi.