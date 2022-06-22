Çorum'da sağanak etkili oldu: Evleri su bastı

Çorum'un Bayat ilçesinde etkili olan sağanakta yollar göle döndü, 10 evi su bastı. İlçede hasar tespiti ve temizlik çalışması başlatıldı.

Haberler - DHA 22.06.2022 - 15:41

Çorum'da sağanak etkili oldu: Evleri su bastı - 1

'da dün akşam saatlerinde başlayan şiddetli sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Çorum'da sağanak etkili oldu: Evleri su bastı - 2

nedeniyle bazı cadde ve sokaklar göle döndü, 10 evin giriş ve bodrum katlarını su bastı. İlçedeki yollarda göllenmeler nedeniyle araçlar trafikte güçlükle ilerledi.

Çorum'da sağanak etkili oldu: Evleri su bastı - 3

Aniden bastıran sağanak nedeniyle yayalar da zor anlar yaşadı.

Çorum'da sağanak etkili oldu: Evleri su bastı - 4

İlçe belediyesi ekipleri, iş makineleri ve vidanjörlerle su baskınları ve taşkınlara müdahale etti. İlçede temizlik ve hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Çorum'da sağanak etkili oldu: Evleri su bastı - 5

"CAN KAYBIMIZ YOK"

Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, "Çok şükür can kaybımız yok. Ancak büyük bir felaket yaşadık. Ekiplerimiz dünden bu yana sahada çalışıyorlar" dedi.

Çorum'da sağanak etkili oldu: Evleri su bastı - 6
Çorum'da sağanak etkili oldu: Evleri su bastı - 7

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