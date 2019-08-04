NTV

Çorum’da yangın: 7 ev kül oldu

İHA

Çorum’un İskilip ilçesine bağlı Sorkun köyünde çıkan yangında 7 ev kullanılamaz hale geldi.

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    Çorum'da İskilip ilçesine bağlı Sorkun köyünde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.
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    Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede yayıldı. İtfaiyeyi arayan köylüler yardım istedi. İhbar üzerine köye Çorum ve İskilip Belediyesi ve İskilip Orman İşletme Müdürlüğü’ne itfaiye ekipleri müdahale etti.
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    Sorkun köyü muhtarı Mehmet Körçoban, yangının çıkış nedeninin henüz belli olmadığını belirterek, “Yangında 7 evimiz yandı. En büyük tesellimiz can kaybı olmaması. Yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor” dedi
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