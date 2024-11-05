Çorum'daki doğalgaz patlamasında hasar tespit çalışmaları bitti: Onlarca daire ve iş yeri ağır hasar aldı

Çorum'da önceki gün patlama yaşanan binada hasar tespit çalışmaları sona erdi. Bina çevresindeki 16 daire ile 12 iş yeri için ağır hasarlı raporu düzenlendi. Patlamanın meydana geldiği bina için ise yıkım kararı çıkarıldı.

Çorum'daki doğalgaz patlamasında hasar tespit çalışmaları bitti: Onlarca daire ve iş yeri ağır hasar aldı - 1

Osmancık Caddesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana gelen patlamanın ardından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce yürütülen hasar tespit çalışmaları sona erdi.

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Çorum'daki doğalgaz patlamasında hasar tespit çalışmaları bitti: Onlarca daire ve iş yeri ağır hasar aldı - 2

Hazırlanan rapora göre, 16 daire ile 12 iş yerinin patlama nedeniyle ağır hasar aldığı belirlendi.

PATLAMA ANI: 

Çorum'daki doğalgaz patlamasında hasar tespit çalışmaları bitti: Onlarca daire ve iş yeri ağır hasar aldı - 3

Ayrıca, patlamanın meydana geldiği Hilal Apartmanı için de ağır hasarlı olması nedeniyle yıkım kararı verildi.

Çorum'daki doğalgaz patlamasında hasar tespit çalışmaları bitti: Onlarca daire ve iş yeri ağır hasar aldı - 4

Hasar tespit sürecinin tamamlanmasının ardından, patlama sonrası tahliye edilen ve hafif hasarlı olduğu belirlenen ev ve iş yerlerine giriş izni verildi.

Çorum'daki doğalgaz patlamasında hasar tespit çalışmaları bitti: Onlarca daire ve iş yeri ağır hasar aldı - 5

İl Defterdarlığınca yürütülen bina içi ve iş yerlerindeki maddi hasarın tespitine yönelik zarar tespit çalışmalarının da gün içinde tamamlanacağı bildirildi.

Çorum'daki doğalgaz patlamasında hasar tespit çalışmaları bitti: Onlarca daire ve iş yeri ağır hasar aldı - 6

Öte yandan Çorum Cumhuriyet Başsavcılığınca da patlamanın nedeni ve sorumlularının tespit edilmesi amacıyla 3 cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

Çorum'daki doğalgaz patlamasında hasar tespit çalışmaları bitti: Onlarca daire ve iş yeri ağır hasar aldı - 7

Yürütülen soruşturma kapsamında patlamanın nedeni ve sorumluların birkaç gün içinde belirlenmesi beklenirken; yaralanan 33 kişinin de ifadesine başvurulacak.

Çorum'daki doğalgaz patlamasında hasar tespit çalışmaları bitti: Onlarca daire ve iş yeri ağır hasar aldı - 8

BİR KİŞİ CAN VERMİŞTİ

Çorum'da Osmancık Caddesi'ndeki Hilal Apartmanı'nda 3 Kasım'da doğal gazdan kaynaklandığı değerlendirilen patlama meydana gelmiş, bir kişinin hayatını kaybettiği patlamada yaralanan 33 kişi hastanelerde tedavi altına alınmıştı.

Çorum'daki doğalgaz patlamasında hasar tespit çalışmaları bitti: Onlarca daire ve iş yeri ağır hasar aldı - 9
Çorum'daki doğalgaz patlamasında hasar tespit çalışmaları bitti: Onlarca daire ve iş yeri ağır hasar aldı - 10
Çorum'daki doğalgaz patlamasında hasar tespit çalışmaları bitti: Onlarca daire ve iş yeri ağır hasar aldı - 11
Çorum'daki doğalgaz patlamasında hasar tespit çalışmaları bitti: Onlarca daire ve iş yeri ağır hasar aldı - 12
Çorum'daki doğalgaz patlamasında hasar tespit çalışmaları bitti: Onlarca daire ve iş yeri ağır hasar aldı - 13
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