Çorum'daki doğalgaz patlamasında hasar tespit çalışmaları bitti: Onlarca daire ve iş yeri ağır hasar aldı
Çorum'da önceki gün patlama yaşanan binada hasar tespit çalışmaları sona erdi. Bina çevresindeki 16 daire ile 12 iş yeri için ağır hasarlı raporu düzenlendi. Patlamanın meydana geldiği bina için ise yıkım kararı çıkarıldı.
Osmancık Caddesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana gelen patlamanın ardından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce yürütülen hasar tespit çalışmaları sona erdi.
Çorum'da bir binada doğalgaz patlaması: 1 can kaybı, 33 yaralı