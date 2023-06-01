Çorum'u dolu vurdu: Ev ve iş yerlerini su bastı

Çorum'da etkili olan dolu ve sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Araç sürücüleri sel suları nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken, kentin bazı noktaları ise dolu nedeniyle beyaza büründü. Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, su basan noktalarda tahliye işlemlerinin sürdüğünü belirtti.

Çorum'u dolu vurdu: Ev ve iş yerlerini su bastı - 1

Çorum'da kentin bazı noktalarında akşam saatlerinde etkili olan dolu ve sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

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Çorum'u dolu vurdu: Ev ve iş yerlerini su bastı - 2

Sağanak nedeniyle Akşemseddin Caddesi'nde su birikintileri oluşurken, araç sürücüleri yolda ilerlemekte güçlük çekti, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.

Çorum'u dolu vurdu: Ev ve iş yerlerini su bastı - 3

Öte yandan, kentin bazı noktaları da dolu nedeniyle bezaya büründü.

Çorum'u dolu vurdu: Ev ve iş yerlerini su bastı - 4

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, şehirde çok ciddi yağış olduğunu belirtti.

Çorum'u dolu vurdu: Ev ve iş yerlerini su bastı - 5

Aşgın, "Meteorolojiden aldığımız ilk bilgilere göre yarım saat içerisinde metrekareye 20 kilogram yağış düştü. Bu çok ciddi bir yağış. Bu anlamda şehrimizin muhtelif yerlerinde kısmı sorunlarımız var. Genel itibariyle trafik akışında sorun yok. Bütün birimlerimizle teyakkuz halindeyiz. Bize gelen ihbarları değerlendiriyoruz. Su basan noktalarda tahliye işlemlerimiz devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Çorum'u dolu vurdu: Ev ve iş yerlerini su bastı - 6
Çorum'u dolu vurdu: Ev ve iş yerlerini su bastı - 7
Çorum'u dolu vurdu: Ev ve iş yerlerini su bastı - 8
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