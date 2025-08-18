COVID-19 damar yaşlanması nedeni mi? Kalp krizi ve felç riskini artırıyor
Yapılan bir araştırma, COVID-19 enfeksiyonunun kadınlarda damar yaşlanmasını ortalama beş yıl hızlandırabileceğini ortaya koydu. European Heart Journal dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, hafif geçen enfeksiyonlar bile atardamarların sertleşmesine yol açarak kalp krizi ve felç riskini artırabiliyor.
Fransa’daki Paris Cité Üniversitesi’nden Prof. Rosa Maria Bruno liderliğinde yürütülen araştırma, 16 ülkeden 2.390 katılımcıyı kapsadı. Katılımcılar, COVID geçirmemiş kişiler, hafif enfeksiyon atlatanlar, hastanede tedavi görenler ve yoğun bakımda yatanlar olmak üzere dört gruba ayrıldı. Araştırmacılar, damar sertliği ölçümlerini enfeksiyondan altı ay ve 12 ay sonra tekrar yaptı.