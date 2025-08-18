COVID-19 damar yaşlanması nedeni mi? Kalp krizi ve felç riskini artırıyor

KADINLARDA ETKİ DAHA GÜÇLÜ

Sonuçlara göre, COVID-19 geçiren kişiler, hiç enfeksiyon geçirmemiş olanlara kıyasla daha sert atardamarlara sahipti. Bu durum özellikle kadınlarda ve uzun süreli COVID semptomları yaşayanlarda daha belirgin görüldü.



Hafif COVID geçiren kadınlarda ortalama damar sertliği artışı: 0,55 m/s



Hastanede yatanlarda: 0,60 m/s



Yoğun bakımda tedavi görenlerde: 1,09 m/s



Araştırmacılara göre 0,5 m/s’lik artış, 60 yaşındaki bir kadında damarların yaklaşık beş yıl yaşlanmasına eşdeğer. Ayrıca, aşılı bireylerde damar sertliği aşısızlara kıyasla daha düşük çıktı.