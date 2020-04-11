Covid-19 hastası polise böyle direndi

Adana'da yeni tip corona virüs (Covid-19) testi pozitif çıkınca hastaneden kaçan ve elindeki kırık cam parçasıyla polise direnen kişi, güçlükle yakalandı.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine corona virüs şüphesiyle giden ve testleri pozitif çıkan H.S, tedavi için gözetim altına alınmak istenince kırdığı camın parçasını boğazına dayayarak hastaneden kaçtı.