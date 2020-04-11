Covid-19 hastası polise böyle direndi

Adana'da Covid-19 testi pozitif çıkınca kaçan kişi hastaneye dönmemek için kırık cam şişesini boğazına dayayarak polise direndi.
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İHA - Anadolu Ajansı 11.04.2020 - 14:13
Adana'da yeni tip corona virüs (Covid-19) testi pozitif çıkınca hastaneden kaçan ve elindeki kırık cam parçasıyla polise direnen kişi, güçlükle yakalandı.
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine corona virüs şüphesiyle giden ve testleri pozitif çıkan H.S, tedavi için gözetim altına alınmak istenince kırdığı camın parçasını boğazına dayayarak hastaneden kaçtı.
Durumun haber verildiği polis ekipleri, H.S'nin Dr. Mithat Özhan Caddesi'nde olduğunu belirledi. Polisleri fark eden H.S, elindeki cam parçasını tekrar boğazına dayayarak hastaneye geri dönmemek için ekiplere direndi.
İkna çalışmalarından sonuç alamayan koruyucu kıyafetler giyen polis ekibi, H.S'yi bir anlık dikkatsizliğinden yararlanarak yakaladı.
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