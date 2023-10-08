Covid-19 ile ilgili gerçek otopsi incelemelerinde ortaya çıktı | Kalp krizi ve inme riskini artırıyor
Covid-19 üzerine yapılan araştırmalar yeni bir tehlikeyi daha ortaya çıkardı. Son günlerde vaka sayısında artış gözlemlenen virüsün, damar içindeki plaklara yerleşerek kalp krizi ve inme riskini de artırdığı açıklandı. Hekimler özellikle diyabet, hipertansiyon ve yüksek kolestrolü bulunan kişilerin daha büyük risk taşıdığını vurguluyor.
Dünyanın en saygın tıp dergilerinden Nature Cardiovascular Research’da yer alan bir çalışma, koronavirüs enfeksiyonunun sadece kalp damarlarını tutmakla yetinmediği, özellikle kolesterol plaklarına ve kolesterolle savaşan hücrelere bulaşarak onları rezervuar olarak kullandığını; bunun da kolesterolü yüksek olanlarda Covid-19 enfeksiyonu sonrası artmış kalp krizi ve inme riskinin 1 yıla kadar uzayabildiğini ortaya koydu.