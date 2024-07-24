Covid-19 ve gribe bağlı enfeksiyonlara dikkat! Kalp krizi riskini artırıyor
Covid-19, influenza (grip) dahil gribal enfeksiyonlarda kalp krizi riskinin arttığı, korunmak için en etkin yolun aşı olduğu belirtildi. Uzmanlar, "Aşıların, kalp krizi sıklığını artırdığına yönelik iddiaların bilimsel bir kanıtı olmadığı gibi tersine aşının bu riski azalttığı ortaya konmuştur." ifadelerini kullandı.
Ankara Şehir Hastanesi Kardiyoloji Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Sinan Aydoğdu, yaptığı açıklamada, kalp ve damar hastalıklarının dünya genelinde en sık ölüm nedeni olarak ilk sırada yer aldığını söyledi.