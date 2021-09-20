Covid-19'dan hayatını kaybeden Prof. Dr. Tırnaksız için hüzünlü tören

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kaya Yorgancı, Prof. Dr. Tırnaksız ile 30 yıldır arkadaş olduklarını belirterek "Anabilim dalımız en önemli düşünürünü, en önemli teorisyenini, en sıra dışı öğretim üyesini kaybetti. Ben ise yoldaşımı, sırdaşımı, 30 yıl önce bana ilk bistüriyi veren baş asistanımı kaybettim. Acımız büyük. Türkçe'mizi çok iyi kullanırdı. Bülent Ağabey'in en son sloganı 'Ölüm yaşamın öğretmenidir' idi. Hepimizin telefonlarında durumda 'meşgul', 'uygun' gibi ifadeler yazılıyken Bülent Ağabey bunu yazmıştı. Hadi bundan sonra ne demek istediğini düşünelim" diye konuştu.