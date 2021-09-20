Covid-19'dan hayatını kaybeden Prof. Dr. Tırnaksız için hüzünlü tören

DHA 20.09.2021 - 17:39
Tören sırasında renkli kişiliği ile tanınan Prof. Dr. Tırnaksız'ın fotoğraflarından oluşan anı slaytı ekrana yansıtıldı. Prof. Dr. Tırnaksız'ın eşi Ece Tırnaksız, fotoğrafları görünce gözyaşlarını tutamadı. Slaytın sonunda Prof. Dr. Tırnaksız'ın sık sık kullandığı 'Ölüm yaşamın öğretmenidir' sözü yer aldı. Sahneye de Prof. Dr. Tırnaksız'ın cübbesi ve fotoğrafı konuldu.
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kaya Yorgancı, Prof. Dr. Tırnaksız ile 30 yıldır arkadaş olduklarını belirterek "Anabilim dalımız en önemli düşünürünü, en önemli teorisyenini, en sıra dışı öğretim üyesini kaybetti. Ben ise yoldaşımı, sırdaşımı, 30 yıl önce bana ilk bistüriyi veren baş asistanımı kaybettim. Acımız büyük. Türkçe'mizi çok iyi kullanırdı. Bülent Ağabey'in en son sloganı 'Ölüm yaşamın öğretmenidir' idi. Hepimizin telefonlarında durumda 'meşgul', 'uygun' gibi ifadeler yazılıyken Bülent Ağabey bunu yazmıştı. Hadi bundan sonra ne demek istediğini düşünelim" diye konuştu.
Prof. Dr. Yorgancı, Prof. Dr. Tırnaksız'ın 4 doz aşısını da yaptırdığını, iki haftadır hastanede Covid-19 nedeniyle tedavi gördüğünü hatırlatarak, "Bazı kronik rahatsızlıkları vardı. Solunum cihazına bağlandı. 8 gün önce entübe edilmişti. Hastanede kendisini sık sık ziyaret ediyordum. Birbirimize sevgimizi dile getiriyorduk. Bana son olarak 'Bu iş, hastalık çok zormuş' dedi. Aşılarını zamanında yaptırmıştı" dedi.
Bülent Tırnaksız'ın ablası Figen Tırnaksız, kardeşinin ölümünün verdiği üzüntüyü anlatarak "Çocukluğumu kaybettim, kardeşimi kaybettim. Hayattaki en büyük destekçimi kaybettim. Tüm aşılarını yaptırmıştı. Başka aşı olsa onları da yaptırırdı. Birtakım muhtelif hastalıkları vardı. 'Çürük tahtayı mıh tutmuyor' bunu bir kere daha anlamış olduk. Benden önce gitti sırayı bozdu" diyerek gözyaşı döktü.
Hacettepe Üniversitesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı'ndan emekli Prof. Dr. Zafer Öner de öğrencisi Prof. Dr. Tırnaksız için düzenlenen törene katılarak, konuşma yaptı. Prof. Dr. Tırnaksız'ın durumunu öğrenince hemen hastaneye koştuğunu belirten Öner, "Ne Covid-19 geldi aklıma ne de hocasının 'aman hocam' ikazı. Gömlek, eldiven, çift maske, geçirilmiş hastalık, iki Biontech, 40 bin antikor; hala gelecekse gelsin" dedi.
Emekli Prof. Dr. Öner sözlerine şu şekilde devam etti:
"Elini tuttum, saçlarını okşadım, 'Bülent oğlum' dedim. Ne o duydu ne de ben. Ama anladık birbirimizi ne kadar çok sevdiğimizi son anda bile olsa. Ve gözlerimiz güldü birbirine. Affet bizi Bülent. Aşı karşıtı gafillerimizi affet. Maske, mesafe tanımayanlarımızı affet Bülent. Hep birlikte sebebin olduk. 18 Eylül'de 'Bülent'in kalbi durdu' dediler. Biraz sonra 'yeniden çalıştı' dediler. Ben yılların hekimi 'Oh be' diyerek kandırdım kendimi. Sonra tekrar 'kaybettik hocam' dediler. 2021'in hazan mevsiminde 19 Eylül'ün ilk saatlerinde kaybettik."
Törenin sonunda Prof. Dr. Tırnaksız'ın eşi ve yakınları taziyeleri kabul etti. Ece Tırnaksız hekimlere sık sık dikkatli olmaları uyarısında bulundu. Prof. Dr. Tırnaksız'ın cenazesi Kaşıyaka Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.