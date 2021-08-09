Covid hastalarının aşı pişmanlığı

15 gündür yoğun bakımda olduğunu söyleyen Yılmaz, şunları kaydetti:



"Nefes, öksürük, halsizlik gibi şikayetlerim oldu. 15 gündür kimseyi göremiyorum. Keşke aşı olsaydım, bu durumlara düşmezdik. Bütün vatandaşlara da söylüyorum, herkes aşısını olsun. Aşı olsaydım belki Covid olsam da hafif geçirirdim. Bu şekilde olmazdım yani. Böyle direkt yoğun bakımlık yapıyor. Sonuçta devamlı iğne, ilaç kullanıyorsun. Herkes aşısını olsun. Benim hastalığım bitti zaten Allah izin verirse 3 ay sonra hemen gidip aşımı olacağım. Herkese tavsiye ederim."